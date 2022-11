L’Île-du-Prince-Édouard ne compte pas réimposer le port du masque sanitaire

La santé publique remarque une hausse du nombre de cas de maladie respiratoire, particulièrement chez les enfants. La Dre Heather Morrison conseille aux gens de rester à jour en matière de vaccination et de doses de rappel, et de rester à la maison en cas de maladie.

Lorsque vous commencez à vous sentir mieux, c’est-à-dire lorsque vos symptômes diminuent et que vous n'avez plus de fièvre, si vous allez dans des endroits publics vous devriez porter le masque pendant 10 jours depuis l’apparition des symptômes parce que les gens ne sont pas seulement contagieux lorsqu’ils se sentent au plus mal durant les premiers jours , explique la Dre Morrison.

La Dre Heather Morrison, médecin hygiéniste en chef de l'Île-du-Prince-Édouard, ne prévoit pas que le port du masque redevienne obligatoire pour le moment (archives). Photo : Radio-Canada

Le port du masque dans les lieux publics demeure une recommandation. Nous n’avons pas l’intention de le rendre obligatoire en ce moment , affirme la Dre Heather Morrison.

La COVID-19 fait deux autres victimes

Deux autres personnes ont succombé à la COVID-19 dans la province au cours de la dernière semaine, a annoncé mardi le ministère de la Santé et du Mieux-être.

Les autorités n’ont pas indiqué l’âge de ces personnes. Le bilan provincial est maintenant de 75 décès attribués à la COVID-19 depuis le début de la pandémie.

La santé publique recense 218 nouveaux cas confirmés durant la dernière semaine. Six personnes atteintes de la COVID-19 reposaient à l’hôpital mardi.

Quel avenir pour les congés de maladie?

L’Île-du-Prince-Édouard prévoit renoncer à la fin de novembre à ses exigences d’isolation pour les personnes qui ont la COVID-19. Certaines entreprises et des employés se demandent s’il y aura de l’aide financière pour rester à la maison en cas de maladie.

L’opposition a déposé un projet de loi la semaine dernière qui obligerait les employeurs à offrir 10 jours de congé de maladie rémunérés à tous les travailleurs de la province. À l’heure actuelle, la loi n’impose qu’un jour de congé de maladie rémunéré par année, et ce, seulement pour les travailleurs qui n’ont pas changé d’employeur pendant au moins cinq ans.

Le travailleur Cordell Wells appuie le projet de loi qui donnerait plus de congés de maladie payés à tous les employés à l'Île-du-Prince-Édouard. Photo : Radio-Canada / Steve Bruce

Le projet de loi n’a pas encore fait l’objet d’un vote à l’Assemblée législative. Le travailleur Cordell Wells, qui exerce deux emplois dans le secteur des services, explique qu’il est difficile pour lui de rester à la maison quand il est malade parce que s’il ne travaille pas il ne gagne pas d’argent. Il appuie donc le projet de loi.

La Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, pour sa part, demande aux députés de voter contre le projet de loi. Selon son vice-président en Atlantique, Louis-Philippe Gauthier, accorder dix jours de congé de maladie rémunérés par année n’est tout simplement pas possible pour certaines entreprises .

Selon Louis-Philippe Gauthier, vice-président en Atlantique de la FCEI, certaines entreprises insulaires ne peuvent pas payer les coûts d'un plus grand nombre de congés de maladie (archives). Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Il explique que certaines entreprises devraient alors revoir les augmentations de salaire prévues pour leurs employés. D’autres, selon lui, devraient refiler les coûts additionnels à leurs clients.

La province dispose d’un fonds pour couvrir le salaire des travailleurs forcés de rester à la maison en cas de COVID-19 dans le cadre de la pandémie, mais ce programme se termine à la fin de décembre. Le gouvernement n’a pas encore décidé s’il allait le renouveler ou non pour 2023, selon le ministre du Développement économique, Bloyce Thompson.