Avis de conditions routières hivernales dans le Sud de l’Ontario

Environnement Canada met les conducteurs et les piétons en garde mercredi matin à la suite de la première bordée de neige de la saison dans le Grand Toronto.

L'agence fédérale prévient que les conditions routières sont « glissantes » par endroits dans le Sud de l'Ontario.

Par ailleurs, la visibilité pourrait être réduite par moments sous la « neige forte », indique Environnement Canada, qui prévoit près de 2 cm supplémentaires en matinée dans les régions de Toronto et Hamilton, notamment.

Les précipitations devraient se changer en averses de neige dispersées plus tard en matinée.

« Adaptez votre conduite aux conditions routières changeantes. Faites preuve de prudence lorsque vous marchez ou conduisez dans les secteurs touchés. » — Une citation de Environnement Canada (communiqué)

Plus à l'est, la région de Kingston pourrait recevoir 5 cm de neige de plus d'ici midi.

Bourrasques

Dans les régions de Barrie et Huron-Perth, des bourrasques de neige pourraient se former à partir de la soirée, prévient Environnement Canada.