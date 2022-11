Pikogan agrandit son hôtel et se tourne vers le tourisme d’affaires

Un investissement d’environ 6 millions de dollars permettra d’ajouter une aile de deux étages à l’arrière de l’édifice actuel. On retrouvera 24 nouvelles chambres à l’étage, qui porteront le nombre total de chambres à 60.

L’hôtel comporte déjà une salle pour les déjeuners, une piscine intérieure et une salle d’entraînement.

C’est pour répondre à la demande. L’emplacement qu’on a aux abords de la route 109, c’est vraiment un emplacement avantageux. On est dans les tops au niveau de l’occupation pour la chaîne Choice. On a déjà un taux d’occupation au-delà de ce qui était espéré. On pense agrandir pour pouvoir répondre aux besoins , fait valoir Monik Kistabish, cheffe du Conseil de la Première Nation Abitibiwinni.

Le projet d'agrandissement fera passer le nombre de chambres de 36 à 60. Photo : Gracieuseté

Depuis son ouverture en mai 2019, l’hôtel de Pikogan fait travailler 22 personnes et prévoit en embaucher une dizaine de plus avec son agrandissement.

C’est une autre raison pour laquelle on agrandit. Ça va créer de l’emploi pour nos membres, et en même temps, c’est la valorisation de notre population et de notre culture. C’est une fierté pour nous de voir que malgré toutes les difficultés que nous avons eues pour la construction de l’hôtel, c’est aujourd’hui un succès , souligne Monik Kistabish.

Un centre de conférence

Une aile sera ajoutée à l'arrière de l'hôtel actuel pour accueillir la nouvelle section, avec les salles de conférence et la cuisine. Photo : Gracieuseté

La Première Nation Abitibiwinni profitera aussi de l’occasion pour se tourner vers le tourisme d’affaires, avec l’ajout d’un centre de conférence au rez-de-chaussée de l’agrandissement.

On y retrouvera une grande salle événementielle de 4000 pieds carrés, deux salles de réunion et une salle de conférence. Un bar, une cuisine, un hall, un vestiaire et des salles de bain publiques font aussi partie des plans.

Cet ajout devrait générer des retombées positives pour la communauté de Pikogan, mais aussi pour toute la région, croit la cheffe Monik Kistabish.

Ce qu’on veut, c’est prendre notre place dans le développement économique. C’est au bénéfice de tous quand on partage les retombées et les avantages de ce que ça peut apporter quand on collabore ensemble. On a de l’emploi, ça amène de la visibilité et ça bonifie l’offre de services pour l’hébergement au niveau de la région d’Amos , affirme-t-elle.

Les travaux d’agrandissement doivent débuter au printemps 2023 pour une ouverture des nouveaux espaces à l’hiver 2024.