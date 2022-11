Première importante chute de neige de la saison mercredi

Le trajet de mercredi matin dans la région de la capitale nationale pourrait être perturbé par les quelque cinq centimètres de neige qui sont annoncés. Raison pour laquelle Environnement Canada a émis son premier avis aux voyageurs sur la météo hivernale de la saison.

Les températures devraient être au-dessous de zéro lorsque la neige tombe, créant des conditions routières dangereuses , selon un avis météo publié mardi après-midi.

C'est la première chute de neige importante de la saison , prévient-on.

La neige a commencé à tomber sérieusement vers 5 h du matin à Ottawa et à Gatineau. Du côté des températures, le maximum prévu pour mercredi est de 0 °C.

Une grande partie du sud de l'Ontario est touchée par le système dépressionnaire, qui a traversé la partie inférieure des Grands Lacs, de mardi soir à mercredi.

Les régions touchées à proximité comprennent également, du côté québécois, l'ensemble de l'Outaouais, et du côté ontarien, Prescott et Russell, Cornwall, Winchester, Morrisburg, le comté de Lanark, Smiths Falls, Perth, Brockville, Prescott, Leeds et Grenville, Kemptville, Mallorytown, Kingston, le comté de Prince Edward, South Frontenac et Tweed.

Des avertissements de neige sont également en place plus à l'est au Québec.