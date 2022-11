Les universités d’Ottawa n’imposeront pas le port du masque sur leur campus

Le port d’un couvre-visage ne sera pas de mise dans les universités d'Ottawa, comme c’est le cas dans d'autres universités de la province. Les universités de la capitale fédérale recommanderont plutôt fortement son utilisation à l'intérieur et inciteront les étudiants et le personnel à suivre les directives de Santé publique Ottawa (SPO).

La semaine dernière, l'Université de Waterloo a annoncé qu'elle rétablissait l'obligation de porter un masque pour le personnel et les étudiants jusqu'à la fin du trimestre.

Pour sa part, le médecin hygiéniste en chef de l’Ontario, le Dr Kieran Moore, a plutôt choisi, lundi, de fortement recommander aux Ontariens de porter à nouveau des masques dans les lieux publics.

Les universités d'Ottawa ont choisi de suivre les directives du gouvernement et celles des autorités locales de santé publique.

Jusqu'à ce que [la Ville] mette en place une obligation, ou que l'Ontario mette en place une obligation, nous n'allons pas en mettre une en place nous-mêmes parce que nous pensons qu'il est raisonnable d'être cohérent avec ce que fait la Ville , a pour opinion le vice-recteur de l'administration de l'Université Saint-Paul, Stephen Stuart.

L'Université Saint Paul est l'une des institutions d'Ottawa qui suivra les directives locales de santé publique sur le masque (archives). Photo : Radio-Canada / Vincent Yergeau

M. Stuart rapporte que l'école s'efforce de suivre les directives de SPO .

Nous essayons de faire ce que nous pouvons pour être responsables , affirme-t-il.

Situation au CHEO

Il fait savoir que l'école suit de près la situation, et garde notamment un œil sur ce qui se passe au Centre hospitalier pour enfants de l'est de l'Ontario ( CHEO ) et sur les déclarations de la médecin-chef de SPO , la Dre Vera Etches.

Un grand nombre de nos étudiants ont de jeunes enfants et un grand nombre de nos employés ont de jeunes enfants , recense M. Stuart, attestant que les étudiants et le personnel du campus ont continué à porter des masques.

« Je pense que les leçons des deux dernières années nous ont bien servis. Les gens reconnaissent qu'ils ne se protègent pas seulement eux-mêmes, mais qu'ils protègent aussi [la] communauté en portant des masques. » — Une citation de Stephen Stuart, vice-recteur de l'administration de l'Université Saint-Paul

Continuer à s'adapter

L'Université Carleton recommande également fortement l'utilisation de masques dans les environnements intérieurs sur le campus, et de rester à la maison en cas de maladie.

Un communiqué de l'Université indique qu'elle continuera à s'adapter au besoin pour assurer la santé et la sécurité de tous et pour se conformer aux conseils de santé publique, aux recommandations et aux exigences légales .

Tout comme l’Université Carleton, l'Université d'Ottawa encourage les étudiants à rester chez eux s'ils présentent des symptômes de la COVID-19.

L'institution postsecondaire a déclaré, dans un courriel, qu'elle continuera à suivre les directives du gouvernement ontarien et de la santé publique, ainsi que les conseils des experts sur le port du couvre-visage.

Nous encourageons également ceux qui présentent des symptômes à faire l'autoévaluation de l'Ontario, et à obtenir des conseils sur ce qu'il faut faire en cas de symptômes , partage l'Université par voie de communiqué.