Un nouveau face-à-face tendu entre Xi et Trudeau en clôture du sommet du G20

Après un premier échange entre Justin Trudeau et Xi Jinping mardi au sommet du G20 loin de caméra, voilà que les deux chefs d’État se sont reparlé informellement. Sauf que cette fois, c’est le président chinois qui avait des doléances pour le premier ministre canadien.

Contrairement à leur précédente conversation, les caméras ont pu immortaliser ce dialogue pour le moins tendu. Mardi, M. Trudeau a interpellé Xi Jinping au sujet de l’ingérence chinoise dans les élections canadiennes. Manifestement, le président chinois n’a pas aimé que les détails de cette brève rencontre informelle aient se soient retrouvés dans la presse.

Tout ce dont on a parlé, qui a fuité dans les médias, ce n’est pas approprié. Ce n’est pas la manière dont la conversation s’est déroulée , peut-on entendre de la bouche de l’interprète qui assure la communication entre les deux chefs d’État.

Au Canada, on croit à la liberté de parole. Je veux toujours travailler avec vous, mais on ne sera pas toujours d’accord , lui rétorque Justin Trudeau. On doit créer les conditions gagnantes d’abord , conclut Xi Jinping avant de lui serrer la main.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

L’Ukraine au cœur de la déclaration finale… mais pas la Russie

Sans surprise, la guerre en Ukraine occupe une place de choix dans la déclaration commune finale du sommet. Or, on peut y lire certaines divergences sur le sujet. Tous s’entendent sur le fait que l’invasion sape l’économie mondiale et que l’usage ou la menace d’utiliser des armes nucléaires est inadmissible .

Cependant, seulement la plupart des membres du G20 condamnent ouvertement l’agression russe. Certains ont exprimé des vues et des interprétations différentes sur la situation et les sanctions , est-il également écrit dans le document qui fait 17 pages.

Avec les informations de Louis Blouin