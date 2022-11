Conseil municipal de Trois Rivières : oui aux huis clos, mais à certaines conditions

Des rencontres confidentielles auront toujours lieu, mais elles devront se tenir selon dix critères. Les sujets relatifs aux relations de travail, aux opinions juridiques ou pouvant nuire aux relations intergouvernementales seront notamment débattus à huis clos. La résolution donne également le pouvoir au maire et au directeur général de décider de ce qui est public ou non.

Si la conseillère Pascale Albernhe-Lahaie se réjouit du travail accompli, elle juge que ces critères sont trop nombreux et laissent place à l’interprétation. La conseillère du district des Rivières considère que la formulation des critères peut mener à une certaine confusion. Il y a des termes avec une consonance juridique : plainte, préjudice. C’est très large, ça laisse beaucoup de place à l’interprétation. [...] mon objectif, c’était que le huis clos soit l’exception.

Le conseiller du district des Estacades Pierre-Luc Fortin abonde dans son sens. Moi, un des éléments qui me préoccupait c’était la question des huis clos, je trouvais qu’il y avait beaucoup trop de raisons pour lesquelles on faisait des huis clos. On fonctionnait sur sept raisons, on a augmenté. On a ajouté des raisons pour faire des huis clos. À mon avis, c’est un recul par rapport à avant.

Elle et Pierre-Luc Fortin ont voté contre la proposition pour pouvoir la modifier, mais en vain.

Le maire Jean Lamarche assure que les critères seront employés à bon escient. C’est des critères de base pour faire des huis clos, lorsqu'on est en conseil d’administration c’est aussi des critères comme ça qui exigent des huis clos. Moi je pense qu’on est à la bonne place. Maintenant, ce qui est intéressant c’est que tout le monde va les avoir. Tout le monde va savoir pourquoi on fait des huis clos.

Le maire ajoute qu’aucun vote n’est pris lors des séances à huis clos, les votes se prennent toujours devant public.

La résolution inclut d’autres chantiers. Le conseil envisage de télédiffuser les rencontres budgétaires et les comités de travail, en plus de publier les recommandations sur lesquelles les élus se basent pour prendre leur décision.

Le comité poursuivra ses travaux jusqu’aux prochaines élections municipales.

Une réunion sans rencontre préparatoire

Le conseil municipal de Trois-Rivières s’est déroulé sans session de travail préparatoire. Le maire Jean Lamarche a instauré cette nouvelle formule pour apaiser les tensions entre les élus. Ils ont eu à débattre des points à l’ordre du jour devant le public.

Les échanges se sont déroulés dans le calme, à la satisfaction du maire. Les sessions de travail seront rétablies ultérieurement, précise-t-il.