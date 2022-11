Sherbrooke passe à l’action pour lutter contre l’embourgeoisement du centre-ville

Le conseil municipal reconnait ainsi que la transformation du centre-ville occasionné par la concrétisation de projets majeurs, dont l’Espace Centro, peut aussi nuire à la mixité sociale.

La conseillère municipale, Hélène Dauphinais, a par ailleurs déclaré lors du comité plénier public avoir observé que certains citoyens avaient été repoussés du centre-ville en périphérie. On a vu qu’il y a une partie de la population qui a été déplacée sur le pourtour du centre-ville, a-t-elle souligné. Quand ce sera beau sur Wellington Sud, j’espère que vous allez vous arranger pour que cette population retourne fréquenter le centre-ville.

Un bureau de projet sous la responsabilité de l’organisme Entreprendre Sherbrooke aura pour mandat de coordonner la démarche. Au cours des prochains mois, des consultations se poursuivront.

1 million de dollars pour la démarche

Entreprendre Sherbrooke espère récolter une somme d’un million de dollars pour financer des projets qui émaneront de la démarche.

L’entreprise Ubisoft a d’ailleurs déjà consenti à investir 333 000 $ pour les cinq prochaines années.

Le don de cette entreprise privée a été salué par plusieurs élus. L’implication d’autres acteurs du milieu est souhaitée par le conseil municipal.

Une démarche accueillie positivement

Plusieurs élus ont salué la démarche, incluant la mairesse de Sherbrooke, Évelyne Beaudin. D’avoir un chien de garde comme celui qui nous est proposé chez Entreprendre Sherbrooke, je trouve cela extrêmement intéressant , a-t-elle souligné.

Le conseiller municipal Raïs Kibonge a aussi exprimer son approbation. Travailler au centre-ville, c’est comme faire une opération à cœur ouvert. C’est très complexe, a-t-il déclaré. On parle d’enjeux économiques, de sécurité et d’animation du milieu, mais on va aussi jusqu’à prendre soin des gens.

La pertinence d’une nouvelle structure a toutefois été contestée par le conseiller municipal Paul Gingues. Quand je vois la mise en place d’un bureau de projets et l’embauche d’une personne, j’ai toujours peur de ce côté-là (pour les dépenses). Ce que je demanderais à la Ville c’est d’avoir un portrait global de toutes les structures qui sont financées par la Ville et travaillent par le développement du centre-ville , a-t-il mentionné.

Un accompagnement pour l’association des gens d’affaires

Le conseil municipal a aussi autorisé lundi soir une dépense de 100 000 $ pour la création d’un comité dédié aux commerçants du centre-ville au sein de la Chambre de commerce et industrie de Sherbrooke.

Il s’agit d’un financement pour aider la démarche à prendre son envol, mais la Ville n’a pas l’intention de financer à long terme la structure. Ce n’est pas impossible qu’on puisse continuer à mettre certaines sommes là-dedans, a toutefois mentionné la mairesse Évelyne Beaudin en mêlée de presse. Mais l’objectif c’est vraiment qu’après deux ans, après avoir donné 100 000 $, on espère que les gens aient réussi à se structurer au maximum.

L’objectif est d’avoir un interlocuteur qui puisse défendre les intérêts des entreprises du centre-ville.

Certaines élues, dont la conseillère Hélène Dauphinais, ont toutefois inscrit leur dissidence, jugeant que e n’est pas à la Ville à financer ce type de démarche.