Vancouver s’apprête à voter sur l’embauche de policiers et d’infirmières en santé mentale

Le conseil municipal de Vancouver s'apprête à se prononcer sur l’embauche de 100 agents de police et de 100 travailleurs en santé mentale, une promesse électorale du nouveau maire Ken Sim . La motion prévoit d’octroyer 4,5 millions de dollars supplémentaires au service de police de Vancouver (VPD) et 1,5 million de dollars à la régie de la santé Vancouver Coastal (VCH) pour lancer le processus d’embauche.

Les 6 millions de dollars seraient les premiers fonds destinés à réaliser une promesse de campagne du parti ABC Vancouver, qui détient la majorité au conseil depuis les élections municipales du mois dernier.

Il s'agit d'une partie du financement pour démarrer , affirme la conseillère Lisa Dominato, qui a présenté la motion. Elle demande que les fonds soient disponibles dès le 1er janvier, citant l'augmentation significative et substantielle des actions nécessaires pour s'attaquer à la crise des surdoses à Vancouver.

Selon elle, l'allocation suggérée par le VPD est trois fois plus élevée que celle demandée par la VCH , car la police a indiqué qu'elle pouvait embaucher du personnel plus rapidement qu’il n’est possible actuellement pour la régie de trouver des travailleurs en santé mentale.

La promesse électorale était que les 200 employés supplémentaires soient en poste dans les deux ans.

Des questions demeurent, selon une conseillère

La conseillère Christine Boyle, élue sous la bannière du parti OneCity, estime qu’il faut trouver des réponses à certaines questions sur la motion, notamment sur son coût global.

La motion demande 100 nouveaux agents de police et 100 infirmières, mais le coût pour atteindre ces objectifs plus importants n'est pas inclus, et les fonds demandés dans la motion ne nous permettront clairement pas d'y arriver , a-t-elle affirmé.

Christine Boyle pense par ailleurs que la Ville devrait explorer des modèles potentiellement meilleurs et moins coûteux pour répondre aux appels en matière de santé mentale qui ne touchent pas la police. Beaucoup de gens ont besoin d'aide et non de menottes , croit-elle.

Selon la motion, les agents et les infirmières supplémentaires permettront d'élargir les programmes de partenariat existants, tel que Car 87 qui consiste à jumeler un agent de police et un infirmier spécialisé en santé mentale. Lisa Dominato précise que la VCH et le VPD dirigeront l'embauche et le déploiement du nouveau personnel.

Mercredi, le conseil entendra des intervenants qui souhaitent commenter la motion, puis il y aura un débat et un vote.

Avec les informations de Karin Larsen