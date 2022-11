Danielle Smith souhaite l’extension de la ligne LRT jusqu’à l’aéroport de Calgary

Elle a également invité la Ville à travailler avec la province et le secteur privé pour développer une liaison ferroviaire à grande vitesse entre Calgary et Banff, et qui desservirait également Canmore.

Une telle ligne profiterait aux Calgariens, aux Albertains et à tous les visiteurs de notre province pour accéder à l'une des plus grandes merveilles naturelles du monde [le parc national Banff] , a-t-elle écrit dans sa missive.

Calgary a un plan de ligne de train léger qui relierait la Ville à l'aéroport et dont le coût a été estimé il y a deux ans à 1,8 milliard de dollars. Le projet n'a actuellement pas trouvé de financement, et la première ministre n'a pas fait de promesse en ce sens dans sa lettre.

D'après des discussions précédentes avec le conseil municipal, le prolongement de la ligne de train léger jusqu’à l’aéroport de Calgary devrait partir de la future station de la ligne verte de la 96e avenue. De l’aéroport, elle devrait rejoindre la Ligne bleue, au niveau de la 88e avenue nord-est.

Une idée accueillie avec enthousiasme…

En réaction à la lettre de Danielle Smith, la mairesse Jyoti Gondek a exprimé sa joie d'apprendre que la province souhaite investir dans des projets de transport en commun. L'idée d'avoir un lien de l'aéroport au centre-ville, et peut-être jusqu’à Banff, est vraiment intéressante , a-t-elle dit, en rappelant que cette idée existe depuis longtemps.

Donc penser que notre gouvernement provincial est en mesure de nous soutenir est une très bonne nouvelle pour Calgary , a-t-elle souligné.

Banff et Canmore n’ont elles pas reçu de lettre de la province. Le maire de cette dernière ville, Sean Krausert, a dit être intéressé par le projet de liaison ferroviaire qui inclurait sa municipalité, et avoir hâte d’en discuter pour en savoir davantage : Sous le précédent premier ministre, la réponse avait été non, et maintenant il semble que ce soit quelque chose qui est à l'étude. Alors, j'ai hâte d'en savoir plus.

… et avec un peu d’indifférence

Si la réaction des maires des villes concernées a été plutôt positive, le député conservateur de Calgary Nose Hill, Rempel Garner, a invité le gouvernement provincial et les politiciens locaux à s'assurer plutôt que les résidents du centre nord de Calgary soient prioritaires en matière de transport en commun par rapport à ce qu’il a qualifié de projet à vocation touristique .

L'augmentation du transport en commun est essentielle à la croissance de l'économie de Calgary, à la résolution des problèmes d'inclusion sociale et à la lutte contre les changements climatiques , a-t-il argumenté dans un gazouillis.

Selon lui, il y a eu peu d'actions pour offrir plus d'options de transport en commun dans l'une des régions les moins bien desservies de l'Alberta, le centre nord de Calgary .

Le parlementaire a souligné par ailleurs qu’un montant de 1,5 milliard de dollars engagé par le gouvernement conservateur précédent pour un projet de train léger dans Calgary était resté inutilisé, alors que la métropole s'est beaucoup agrandie depuis.

Avec les informations de Scott Dippel et Helen Pike