Dear illusion, le long chemin de résilience de Steve Hill

À la base, l’inspiration, il y a eu une peine d’amour qui a fait très mal , avoue Steve Hill. L’album était prêt à sortir juste avant la pandémie. Il a pris la décision de repousser sa sortie. J’ai sorti un album qui s’appelle Desert trip sur lequel il y avait quelques chansons qui étaient destinées à cet album-là. Ensuite j'ai fait d’autres chansons. J’ai réenregistré la majorité des chansons, je l’ai travaillé très, très fort.

Pendant ce temps, l’album qui est né dans la douleur s’est illuminé au fil des nouvelles chansons qui s’y sont greffées. Avec chaque négatif y’a moyen de trouver un positif.

S’entourer d’amis

Sur la liste des collaborateurs, le batteur anglais Wayne Proctor, Jacques Kuba Séguin et les cuivres de la formation The Devil Horns, Frédéric Pellerin (They Call Me Rico), Johnny Pilgrim et même le bédéiste américain Rob Cannon. Au fil des ans, Steve Hill a tissé des liens d’amitié avec chacun d’entre eux.

Il y a une dizaine d’années, le musicien a fait un spectacle avec le Britannique Oli Brown. Wayne Proctor était à la batterie. Il le retrouve cinq ans plus tard alors qu’il joue avec Ben Pool en Allemagne. Il renoue avec le batteur l’année suivante alors qu’il assure la première partie de groupe King King lors d’une tournée en Angleterre. On est devenus amis, il a un studio aussi. Il me disait tout le temps : "si tu as des tracks de drums que tu veux, envoie-moi ça". Hill lui a envoyé une chanson, il a été fortement impressionné par le résultat. Il a finalement joué sur six chansons. Il a mixé l’album, il a masterisé l’album.

Il a aussi beaucoup travaillé avec Johnny Pilgrim qui est son ami depuis 20 ans. Il habite à Los Angeles, mais c’est un gars de Valleyfield. C’est un réalisateur de vidéo à la base, il a fait toutes les vidéos de Hysteria de Def Leppard, Gun’s N Roses, Bon Jovi, Metallica. Il a tout fait ça, fin des années 80, début 90. Il l’a connu à Montréal. Leur amitié a traversé le temps et les frontières. Quand j’ai fait Desert trip, c’étaient des chansons que j’avais faites en Californie. Je partais la semaine, j’avais loué un véhicule, j’allais faire du camping la fin de semaine, j’allais sur le divan chez Johnny. C’est là qu’on a commencé à collaborer sur des chansons.

L'artiste de renommée internationale Steve Hill dans son studio de Trois-Rivières. Photo : Radio-Canada / Elyse Allard

Enregistré sur deux continents

Il y a trois chansons que je joue en one man band, le reste, il y a Wayne, je joue de la basse, je joue de la guitare, du pedal steel, de l’harmonica, du piano. Pour cet album, il s’est permis la liberté qu’il ne s’était jamais autorisé pour ses Solo recordings. Non seulement j’étais seul, mais je ne me donnais pas le droit de faire des overdubs, des réenregistrements sur les albums, l’album était enregistré en live dans le studio. Sur celui-là, tout était ouvert, je pouvais faire ce que je voulais.

Il a enregistré dans son studio de Trois-Rivières, dans le studio de son ami Frédéric Pellerin (They Call Me Rico) en France ainsi qu’à Montréal.

Une BD et de la sauce piquante

Avec la sortie de son album, Steve Hill a voulu se faire plaisir jusqu’au bout en y rattachant des produits dérivés à l’image de ses autres passions. Moi je suis un maniaque de bandes dessinées, je collectionne les bandes dessinées, je suis vraiment un comic book geek , dit-il dans un éclat de rire. Il a donc fait appel à celui qui avait illustré la pochette de son album Desert trip, le bédéiste américain Rob Cannon. C’était pour moi, je voulais qu’il fasse une BD. Il lui a laissé carte blanche. Rob a bien aimé l’album, il l’a écouté beaucoup. Il m’a écrit quelque chose, ce qu’il avait compris de l’album et j’ai l’impression qu’il l’a mieux compris que moi.

Et tant qu’à se faire plaisir, Steve Hill avoue aussi qu’il est un adepte de sauce piquante. J'ai un ami qui fait les sauces Damn! j’ai décidé de faire une collaboration avec eux, une petite sauce habanero. Il ajoute que sur la bouteille, on y retrouve un code QR qui permet d’écouter l’album.

Sur le communiqué de presse qui accompagne la sortie de l’album, on peut y lire une citation de Steve Hill. Il résume bien tout le processus de création qui est en fait, le chemin de la résilience : Cet album livre un message positif. Peu importe ce qui arrive, on devrait toujours donner son 100 %, avancer et être la meilleure personne qu’il nous est donné d’être, car quoiqu’il arrive, le soleil se lèvera à nouveau.

D'après une entrevue réalisée à l'émission En direct