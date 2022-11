L’ex-directrice de la DPJ de retour devant le Tribunal administratif du travail

Le Tribunal administratif du travail fera savoir dans quelques semaines s'il accepte de réviser sa décision selon laquelle l'ex-directrice de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Diane Perron, n'a pas été victime d'une lésion professionnelle de la part du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie.

Diane Perron affirme avoir vécu une lésion psychologique qui découle d’un accident du travail survenu en octobre 2017. Il s'agirait, selon elle, de l’aboutissement du harcèlement dont elle a été victime de la part de sa supérieure immédiate, Connie Jacques, qui est aussi la présidente-directrice générale adjointe du CISSS de la Gaspésie.

Dans un jugement rendu le 8 août dernier, le juge Christian Drolet a estimé que Diane Perron n’avait pas subi de lésion professionnelle.

Mme Perron conteste cette décision.

Le Tribunal administratif du travail a entendu la cause lors d'une audience virtuelle tenue, mardi après-midi, au bureau régional de Gaspé devant le juge Philippe Bouvier.

Dans sa décision, le juge Drolet avait estimé qu’ un stress significatif et de grandes frustrations peuvent être vécus avec ce genre et ce type de milieu de travail, mais il [le tribunal] ne peut pas conclure que son invalidité est en relation avec une lésion professionnelle .

Une interprétation que conteste l'avocat de Mme Perron, Me Rodrigue Joncas. Mme [Perron] était en arrêt de travail puisque les médecins considéraient que c’était une lésion survenue au travail. [...] Le premier juge [M. Drolet] pour sa part trouve que oui ce que madame a vécu est relié au travail, mais que ce sont des choses normales.

« Le juge [Drolet] a fait un lien direct voulant que s’il n’y a eu aucun harcèlement psychologique, alors il n’y a pas eu de lésion. C’est un raccourci pour nous qui est inacceptable juridiquement. » — Une citation de Rodrigue Joncas, avocat de Diane Perron

Diane Perron, l'ancienne directrice de la DPJ Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine au sein du CISSS de la Gaspésie (archives) Photo : Radio-Canada

Pour l'avocat de Mme Perron, une partie importante de la preuve n’a pas été entendue lors des séances précédentes.

On trouve que le juge Drolet ne s’est pas suffisamment attardé et a ignoré une partie des témoins de la preuve pour prendre une décision sur ce qui a pu se passer lorsque Connie Jacques a suspendu avec solde Diane Perron en octobre, au moment où la lésion professionnelle a eu lieu , estime Me Rodrigue Joncas.

Me Joncas a aussi fait savoir que sa cliente pourrait tenter de se faire entendre auprès de la Cour supérieure si le juge Bouvier refusait de réviser le jugement du 8 août dernier.

Pour l’avocat de la partie adverse, Me Jean-Hugues Fortier, il n’y a pas eu de lésion professionnelle résultant de harcèlement psychologique.

Il a dans cet esprit fait valoir que la rencontre entre Connie Jacques et Diane Perron n'avait pas été aussi traumatisante pour Diane Perron que le laisse entendre l’avocat de l’ex-directrice de la DPJ. Il a de plus tenu à faire la distinction entre un dossier de lésion professionnelle et un dossier de harcèlement.

Le directeur des ressources humaines du CISSS, Alain Vézina, était présent à l’audience, mais il ne s'est pas exprimé.