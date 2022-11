Le Nouveau-Brunswick modifie la manière dont il fixe les prix des carburants

Le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie de la province, Mike Holland, a indiqué que les Néo-Brunswickois ont fait face à beaucoup d’incertitudes depuis le début de l’année, en ce qui concerne les prix des carburants.

En raison d’une série d’événements sur la scène mondiale, les prix du marché des produits pétroliers ont connu une volatilité sans précédent, ce qui s’est traduit par un nombre record d’interruptions des prix de l’essence, du diesel et du mazout de chauffage , explique-t-il.

La province a commencé à réglementer le prix des produits pétroliers en juillet 2006, par le biais de sa Loi sur la fixation du prix des produits pétroliers.

La loi néo-brunswickoise serait cependant, selon Mike Holland, moins efficace dans le contexte du marché actuel. La province est déphasée , en comparaison avec les autres provinces des Maritimes, dit-il.

Un amendement vise à se rapprocher de la façon de faire de la Nouvelle-Écosse.

La Nouvelle-Écosse comme modèle

Les clauses liées aux réajustements imprévus des commissions de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick ne sont pas les mêmes.

La loi du Nouveau-Brunswick doit en tout temps refléter celle du marché. En Nouvelle-Écosse, la loi alloue un certain pouvoir discrétionnaire à l'organisme de réglementation.

Par exemple, le 4 novembre, le prix d’un litre de diesel a bondi de 68 cents au Nouveau-Brunswick, alors que la Nouvelle-Écosse a enregistré une hausse d'environ 15 cents.

Quand on a vu que le diesel avait augmenté de 68 cents sur le marché, notre loi a fait en sorte qu’on a également dû fixer immédiatement le prix du produit à 68 cents , donne en exemple Mike Holland. La loi en Nouvelle-Écosse est beaucoup plus flexible. Elle leur permet de dire ''OK, attendons un peu pour voir où tout cela va nous mener.''

Le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l'énergie du Nouveau-Brunswick, Mike Holland. Photo : CBC/Jacques Poitras

L'amendement permettra donc un pouvoir discrétionnaire quant à la fixation des prix des produits pétroliers. Cette formule moins stricte aidera le prix réglementé à mieux réagir aux variations des prix du marché , dit Mike Holland.

Par ailleurs, la Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick ajustera maintenant les prix maximaux autorisés des produits pétroliers le vendredi, comme la Nouvelle-Écosse.