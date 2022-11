Discours du Trône : le recours au privé dans le domaine de la santé dénoncé

Le Nouveau Parti démocratique du Manitoba critique sévèrement l'idée de faire plus de partenariats publics-privés, bien que la première ministre affirme que cette pratique se fait aussi dans d'autres provinces.

C'est toujours la même chose avec les progressistes-conservateurs, ils veulent lancer un système de santé plus privé. Nous disons non. Nous devons faire des investissements dans un système de santé publique , a réagi le chef du NPD du Manitoba, Wab Kinew.

Wab Kinew dit qu'il n'y a rien dans ce discours du Trône qui répond aux priorités des Manitobains. Son parti a publié un discours du Trône alternatif la semaine dernière. Photo : Radio-Canada

« Le recours au privé va créer une situation où les soins reçus par les Manitobains sont déterminés non pas par vos besoins, mais par votre compte en banque. » — Une citation de Wab Kinew, chef du NPD du Manitoba

Wab Kinew note que Mme Stefanson a été ministre de la Santé sous Brian Pallister. Il soutient qu’elle est responsable de compressions dans ce ministère.

Le chef du Parti libéral, Dougald Lamont, déplore aussi cette approche.

Le système de santé est provincial, notre système d'éducation est provincial. Toutes ces crises sont dans les systèmes gouvernementaux de la province, mais la première ministre est encore en train de dire que c'est la faute du NPD et du fédéral , dit-il.

Debbie Boissonneault est présidente de la section 204 du Syndicat canadien de la fonction publique, qui représente 18 000 travailleurs de la santé au Manitoba. Photo : Radio-Canada

La présidente de la section 204 du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), Debbie Boissonneault, craint que l'appel au privé puisse faire perdre des employés dans le réseau public de santé.

On doit réparer ce qu'on a en ce moment. On ne peut pas faire ça avec la privatisation. On a un système public en santé qui fonctionne, mais on a besoin de financement pour recruter du personnel et faire de la rétention , dit-elle.

L’Association des professionnels de la santé du Manitoba affirme que le manque de détails sur les investissements en soins de santé de la province montre que le syndicat a été ignoré.

Parler d’investissement dans le secteur privé alors que les soins de santé publique sont désespérés pour des investissements manque de respect , dit le président du syndicat, Jason Linklater.

Financer les organismes sociaux au lieu de l'approche répressive

Pour le chef du Parti libéral du Manitoba, Dougald Lamont, les mesures concernant la criminalité pourraient avoir été annoncées en 1995.

Nous devons détourner les gens du crime et du crime violent , dit-il, en parlant de l’importance de financer les programmes sociaux, plutôt qu’augmenter le financement de la police.

Dans le discours, le gouvernement semblait faire un lien entre l'itinérance, la pauvreté et la criminalité, ce qui n'a pas plu à la Coalition pour la santé du Manitoba.

Le directeur provincial de l'organisation Coalition pour la santé du Manitoba, Thomas Linner. Photo : Radio-Canada

La pauvreté n'est pas un crime. Les dépendances ne sont pas un crime. Le discours du gouvernement sur ces sujets-là est dangereux , affirme Thomas Linner.

Le maire de Winnipeg Scott Gillingham s'est dit heureux des investissements pour sécuriser le centre-ville de Winnipeg, mais aussi d'entendre qu'il y a de l'argent pour lutter contre l'itinérance dans sa ville.

On va attendre les détails. Je suis curieux et j'ai hâte d'entendre ça au début de la prochaine année. Il y a trop de gens qui vivent de l'itinérance , a-t-il lancé.

Sur le plan économique, l'ouverture du gouvernement à faire des remboursements d'impôts réjouit toutefois le président des chambres de commerce du Manitoba, Chuck Davidson, qui appelle à ce genre de mesure depuis des décennies.

La Fédération des travailleurs du Manitoba dit qu’elle espérait un plan plus solide pour les familles de la classe ouvrière, après les années de compressions et de chaos de ce gouvernement.

Marie Paule Ehoussou est présidente de la Fédération canadienne des étudiants et des étudiantes du Manitoba. Photo : Radio-Canada

La présidente de la Fédération canadienne des étudiantes et étudiants du Manitoba croit qu'il y aurait eu davantage de mesures à prendre pour aider les étudiants à faire face à la hausse du coût de la vie.

Quand il s'agit de rendre la vie des étudiants plus abordable, l'éducation plus abordable, il y a beaucoup plus de mesures à prendre , soutient Marie Paule Ehoussou.

Un discours proche de l'électorat

Le professeur en sciences politiques à l'Université de Winnipeg, Félix Mathieu, souligne que le discours cherchait à mettre l’accent sur des politiques ancrées dans le quotidien de la population.

Il s’agit de promesses à saveurs électorales très claires , affirme-t-il.

Félix Mathieu est professeur en sciences politiques à l'Université de Winnipeg. Photo : Radio-Canada

L’an dernier, Mme Stefanson cherchait à se différencier de Brian Pallister en parlant de collaboration et de réconciliation avec les Autochtones, selon le politologue. Cette approche a été mise de côté cette année.

Cette année, on y va davantage avec un ton plus affirmatif. On cherche à montrer qu’on est dans l’action, qu’on a fait des progrès, notamment par rapport au système de santé, mais qu’il reste des chantiers à entreprendre , explique Félix Mathieu.

Le gouvernement a misé sur des sujets qui sont traditionnellement plus importants pour l’électorat des progressistes-conservateurs.

De nombreuses organisations affirment toutefois attendre avec intérêt le prochain budget pour savoir quelles actions concrètes compte prendre la province pour répondre à ses priorités.

Avec des informations d'Anne-Charlotte Carignan et Jérémie Bergeron