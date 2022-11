Murdochville ou quand la valeur des maisons n’est pas assez élevée

Après la fermeture la mine, de nombreuses maisons se sont vendues pour une bouchée de pain à Murdochville. La popularité du tourisme hivernal a permis un certain rattrapage quant à la valeur des biens immobiliers. Malgré tout, la valeur foncière demeure encore trop basse, selon des commerçants qui y voient un frein au développement.

On a vu une amélioration de la situation foncière, mais je pense qu’on est encore très loin d’une situation confortable , estime le président-directeur général du Chic-Chac, Guillaume Molaison, dont l’entreprise développe depuis plus de dix ans le tourisme hivernal.

Pour l'entrepreneur, investir, rénover ou acheter peut être difficile, en raison d'une valeur foncière trop faible, ce qui limite sa capacité d'emprunt. Ce qui arrive, explique M. Molaison, c’est que si j’investis un million de dollars dans un bâtiment, le lendemain, ça en vaut le tiers, donc c’est difficile à justifier auprès des institutions bancaires.

Même chose avec l'entretien d'un bâtiment. L'utilisation d'un immeuble comme garantie hypothécaire est limitée en raison de sa faible valeur foncière.

« Ce n’est pas faisable d'investir dans l’immobilier avec le change de la fin du mois. » — Une citation de Guillaume Molaison, président-directeur général du Chic-Chac

Guillaume Molaison, président-directeur général du Chic-Chac, croit que la Municipalité devrait se doter d'une stratégie pour le développement de sa valeur foncière. Photo : Radio-Canada

C'est une réalité qu'a connue la propriétaire de la pharmacie de la ville, Stéphanie Smith. La construction du bâtiment il y a dix ans a coûté beaucoup plus cher à l'époque que son évaluation foncière.

On a construit en connaissance de cause. Les gens, quand ils arrivent ici, ils savent que l'évaluation des maisons n'est pas représentative des coûts de construction et des coûts de rénovation , explique-t-elle.

Stéphanie Smith, pharmacienne à Murdochville Photo : Radio-Canada

Cette situation n'empêche toutefois pas la pharmacienne d’investir dans son commerce afin d’offrir le meilleur service possible à ses clients.

Elle envisage d'ailleurs les choses avec optimisme.

On espère qu'éventuellement la valeur des bâtiments va remonter avec la reprise économique, on a le ski hors-piste, ça se dynamise beaucoup, probablement que la valeur des bâtiments va suivre.

« Quand on vit à Murdochville, on recherche plus une qualité de vie qu’un investissement immobilier. » — Une citation de Stéphanie Smith, pharmacienne

Attirer des investisseurs

Le président-directeur général du Chic-Chac souhaite donc que la Ville se dote d'une stratégie pour développer sa valeur foncière, en attirant des investisseurs et soutenir ainsi le développement économique de la ville.

Cette stratégie, dit-il, pourrait s’inspirer de celle de Gaspé, qui a mis en place des incitatifs financiers à l'intention des promoteurs immobiliers.

Si on pense qu’il y a une mine qui s’en vient, il faut tout de suite commencer à mettre les bases sur les besoins futurs, et s’assurer qu’autant le tourisme que l’industrie minière, éolienne ou forestière soient desservis par la Ville de Murdochville , demande Guillaume Molaison.

« Je pense que l'étape de sauver Murdochville est derrière nous. Il faut planifier pour notre développement et la vitalité économique. » — Une citation de Guillaume Molaison, président-directeur général du Chic-Chac

Une vue de la Ville de Murdochville. Photo : Radio-Canada

De son côté, la mairesse de Murdochville, Délisca Ritchie-Roussy, indique avoir déjà mis en place des incitatifs pour donner des subventions pour la construction et la rénovation de logements.

Je pense que nous avons fait un bout. Nous ne sommes pas une ville riche. Nous sommes une ville qui va connaître l’effervescence, mais qui n’a pas les moyens financiers pour ses ambitions.

« On ne peut pas donner ce qu'on n’a pas. » — Une citation de Délisca Ritchie-Roussy, mairesse de Murdochville

Un retour de la mine à Murdochville permettra à la Municipalité d’avoir justement les moyens de ses ambitions… à un moment donné , selon Mme Ritchie-Roussy.

Elle appelle autant Québec qu’Ottawa à soutenir les municipalités et à offrir des incitatifs à la construction de nouveaux logements.

Réglementer la location touristique

Murdochville est bien consciente de l'impact qu'aura la reprise éventuelle des activités minières sur son parc immobilier. La Municipalité évalue présentement le nombre de résidences qui peuvent être utilisées pour faire de la location touristique à court terme.

Cette évaluation servira à mettre en place une réglementation pour encadrer ce type de location.

Guillaume Molaison salue une réflexion pertinente de la Municipalité. Il estime par contre qu'en raison de la pandémie, les deux dernières années ne sont pas représentatives des besoins réels en logement.

Si on se fie à la dernière année pour faire des règlements, je pense qu’on se trompe. Je ne suis pas inquiet à court terme pour des familles qui veulent s’établir à Murdochville, il y a des occasions sur le marché. Je pense que ce n’est pas très pertinent d’arriver à court terme avec un règlement comme celui-là, mais il faut évidemment planifier la transition vers un retour de l’industrie minière , commente l'homme d'affaires.

L'ancien bâtiment du Chic-Chac. Photo : Radio-Canada / Pierre Chapdelaine de Montvalon

La mairesse Délisca Ritchie-Roussy insiste sur l’importance d’un tel règlement en vue de la réalisation éventuelle des projets d'Osisko.

Il va falloir qu’on ait des endroits pour loger les personnes. Déjà là, on manque d'hébergement. Il y a des gens qui voudraient venir rester à Murdochville, puis ils n’ont pas de place où rester. Il faut qu'on puisse répondre surtout à la population, et par la suite répondre à ceux qui veulent avoir de l'hébergement court terme.

Avec le retour possible des activités minières, les discussions autour du parc immobilier de Murdochville, sa valeur comme son taux d'occupation et son éventuel développement, ne font sans doute que commencer.