Plus de départs que d’embauches au CISSS de la Côte-Nord

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord a enregistré plus de départs que d'embauches au cours de l'année 2021-2022. Plus de 930 personnes ont quitté leur emploi, tandis que 879 embauches ont été faites. Environ 125 postes sont toujours vacants au sein du CISSS de la région.