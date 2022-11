Des familles de Trois-Rivières se tournent vers Shawinigan et Bécancour pour patiner

Cette réflexion survient au moment même où de nombreuses familles doivent se déplacer vers Bécancour ou Shawinigan pour apprendre à leurs enfants les bases du patin à glace.

C’est dommage, parce qu’on a des petits enfants, mais on ne peut pas venir patiner avec eux. Il n’y a pas de disponibilité , raconte la Trifluvienne Lise Lampron.

La Ville de Trois-Rivières, qui possède cinq patinoires intérieures et qui loue des heures de glace dans trois autres (Centre sportif Alphonse-Desjardins, aréna Fernand-Asselin et de Saint-Louis-de-France) n’offre aucune disponibilité pour le patinage libre lors des fins de semaine, à l’exception d’un samedi par mois.

Le Colisée Vidéotron, construit pour plus de 60 millions de dollars, sera accessible aux patineurs le samedi 26 novembre de midi à 15 h. Il n’y aura aucune disponibilité en décembre. Les patineurs pourront s’y donner rendez-vous lors de la première semaine de janvier.

Le reste du temps, les Trifluviens n’ont que pour seule option des séances libres du mardi au vendredi entre 13 h et 14 h 20 à l’aréna du secteur Trois-Rivières-Ouest.

Si tu veux montrer à ton enfant de 0 à 4 ans le mardi, en plein après-midi et que tu ne travailles pas, c’est parfait. Mais pour monsieur et madame tout le monde qui travaillent du lundi au vendredi et que son enfant est à l’école, ça devient compliqué. Il va falloir trouver une solution qui va convenir à l’ensemble, au plus grand nombre , déplore le conseiller municipal Jonathan Bradley. Père de famille et directeur d’une école secondaire, il est d’avis que la Ville de Trois-Rivières se doit d’offrir un service de base à tous les jeunes sportifs. Les saines habitudes de vie, c’est une priorité , dit-il.

Des heures de glace réservées sont parfois inutilisées. Photo : Radio-Canada / Martin Chabot

Une patinoire vide

Habituellement, la Ville de Trois-Rivières ouvrait à ses citoyens l’aréna Jérôme-Cotnoir durant deux heures, tous les dimanches après-midi. Il est désormais impossible de le faire, répond le porte-parole de la Ville de Trois-Rivières. Mikael Morrissette explique qu’avec la présence de nombreux programmes sports-études, les associations de hockey mineur, de patinage artistique et la présence de six équipes de hockey qui jouent devant public, les disponibilités pour le patinage libre sont inexistantes.

C’est vrai qu’il y a beaucoup d’heures de glace pour le hockey la fin de semaine, mais en contrepartie, je suis témoin et reçois beaucoup d’appels de citoyens qui me mentionnent qu’il y a des heures de glaces qui ne sont pas utilisées , renchérit le conseiller municipal René Martin.

La Ville de Trois-Rivières explique que les glaces sont bel et bien réservées en tout temps. Si personne ne s’y trouve, c’est que l’équipe qui devait s’y entraîner ne s’est pas présentée.

Alors s’ils ne les utilisent pas, il va falloir intervenir. Je vous garantis qu’il y a des heures qui ne sont pas utilisées. Je suis passé près du Colisée après un match des Lions en fin d’après-midi, les deux glaces étaient libres. Il faut trouver une façon de les remplir, parce que de toute façon, la Ville paie un employé pour rester ici.

Suivre l’exemple de Shawinigan?

À Shawinigan, la Ville a mis en ligne sur son site internet un calendrier des disponibilités. Tous les jours, parfois même jusqu’à quatre disponibilités par jour, il est possible d’y patiner dans l’un de ses trois arénas. La plage horaire et le lieu varient d’une journée à l’autre.

Trois-Rivières pourrait-elle imiter la démarche et y afficher quelques jours à l’avance les heures qui ne seront finalement pas retenues par les organisations sportives?

J’aime bien ce que j’ai vu avec Shawinigan. Il va falloir regarder pour des solutions de ce type-là. Il y a quelque chose à faire avec ça et une analyse à approfondir pour s’assurer de maximiser les plages horaires de nos arénas du matin au soir.

Les deux élus sont toutefois d’avis qu’il ne sera pas nécessaire de louer plus d’heures de glace dans les arénas privés de la Ville. Il faut simplement mieux s’organiser , estime René Martin.

La Ville de Trois-Rivières redirige les familles vers les patinoires extérieures. La glace réfrigérée Bleu Blanc Bouge ouvrira dans quelques semaines.