Rod Stewart a refusé l’offre du Qatar de chanter à la Coupe du monde

La vedette du pop rock britannique Rod Stewart a affirmé avoir refusé un chèque de plus d’un million de dollars américains pour participer à la cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde de soccer au Qatar, qui aura lieu le 20 novembre.

Le chanteur de 77 ans, auteur de nombreux succès tels que Maggie May et Forever Young, a expliqué dimanche au journal britannique The Sunday Times que l’offre lui avait été faite par le comité d’organisation du Mondial-2022 il y a 15 mois.

On m’a offert beaucoup d’argent, plus d’un million de dollars, pour y chanter , a-t-il déclaré, ajoutant que ce n’était pas la bonne chose à faire.

Le Qatar est accusé par de nombreuses organisations humanitaires de ne pas respecter les droits de la personne. Ce petit émirat du Moyen-Orient a notamment été condamné par Human Rights Watch et Amnistie internationale pour le traitement qu’il a infligé aux travailleurs migrants engagés sur les chantiers du Mondial.

Anobli par la reine Élisabeth II en 2016, Sir Rod Stewart se sent investi d’une responsabilité particulière quant à ses prises de position politiques.

J’ai été sacré chevalier, a-t-il dit au Times. On vous donne ce titre pour ce que vous avez fait, mais je ne veux pas me reposer sur mes lauriers.

« Je me suis dit que, si je dévoilais ça au public, d’autres personnes pourraient faire la même chose; Mick Jagger peut-être. » — Une citation de Rod Stewart

Dua Lipa dément les rumeurs

Dua Lipa lors d'un concert à Sydney, en Australie, le 8 novembre. Photo : Getty Images / Don Arnold

La chanteuse pop britannique Dua Lipa s’est elle aussi exprimée dimanche au sujet du Mondial. La compatriote de Rod Stewart a assuré qu’elle ne comptait pas participer à l’événement sportif, mettant ainsi un terme à des rumeurs persistantes.

Il y a actuellement des tas de spéculations au sujet de ma participation à la cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde au Qatar , a-t-elle écrit dimanche sur Instagram.

Je n’y chanterai pas et je n’ai participé à aucune négociation en ce sens , a-t-elle ajouté dans sa story éphémère.

L’artiste de 27 ans, connue pour ses succès planétaires One Kiss ou New Rules, a également reproché au pays-hôte de la compétition de ne pas avoir tenu toutes ses promesses.

J’ai hâte de visiter le Qatar lorsqu’il aura rempli les engagements en matière des droits humains qu’il a pris lorsqu’il a remporté le droit d’organiser la Coupe du monde , a conclu Dua Lipa dans son message.

Pour l’instant, il n’y a que Jeon Jungkook, l’un des sept membres du groupe de K-pop BTS, qui a confirmé sa présence à la cérémonie d’ouverture dimanche. Le spectacle précédera le premier match du tournoi opposant le Qatar à l’Équateur.

D’autres vedettes de la musique, dont Robbie Williams, Post Malone, Major Lazer ou encore David Guetta, présenteront des concerts tout au long du Mondial.