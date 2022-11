Ernest McPherson affirme qu’il dort rarement la nuit et qu'il se déplace à différents endroits à travers la communauté, comme dans des allées et des bâtiments abandonnés, pour s’assurer du bien-être des personnes vulnérables.

Ernest McPherson ajoute qu’il se sent interpellé à veiller sur ses pairs, car il a lui-même failli mourir de froid pendant une tempête de neige au cours de l’hiver dernier.

« J’avais perdu mon sens de direction et la notion du temps. Je me suis assis pendant une minute pour me reposer et je me suis assoupi. Un ange gardien est venu me réveiller en me donnant un coup au pied. »