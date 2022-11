Un projet de clinique dentaire publique à Havre-Saint-Pierre

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord souhaite ouvrir une clinique dentaire publique à Havre-Saint-Pierre. Le gouvernement du Québec annonce d’ailleurs qu’il va investir au moins 1,46 million de dollars dans ce projet.

Le CISSS nord-côtier indique qu’il veut l’ouvrir le plus rapidement possible puisqu’il n'y a plus de dentiste dans ce secteur depuis peu.

Il n’y a pas de relève annoncée pour [la seule clinique privée du secteur]. Il y a des besoins en Minganie. Ce n’est pas vrai que la capacité de l’équipe dentaire privée à Sept-Îles permet de répondre adéquatement au besoin de la population , dit le directeur des services professionnels au CISSS de la Côte-Nord, Jean-François Labelle.

Le docteur Jean-François Labelle est directeur des services professionnels et de l’enseignement universitaire au CISSS de la Côte-Nord. Photo : Julien Choquette

Cette clinique doit compter deux dentistes, deux hygiénistes dentaires et deux assistantes dentaires. Ils vont travailler dans quatre salles de traitement.

« Avant, il y avait un dentiste pour 6000 personnes. Avec ce projet, on double la présence sur le territoire. » — Une citation de Jean-François Labelle, directeur des services professionnels au CISSS de la Côte-Nord

La clinique sera publique, mais les services offerts ne seront pas gratuits.

C’est un tarif qui est établi pour être rentable et fonctionnel par rapport au traitement qui est donné. Il faut être capable de payer le matériel et les employés , précise le Dr Labelle.

Québec finance le projet

L'investissement de 1,46 million de dollars provenant du gouvernement du Québec doit servir au CISSS de la Côte-Nord pour implanter cette clinique, tant sur le plan du recrutement que de la rémunération des employés.

La ministre responsable de la Côte-Nord et de l'Emploi, Kateri Champagne Jourdain, explique qu’elle veut offrir des soins préventifs et curatifs de première ligne à des personnes à faible revenu ou vivant en région éloignée.

On est une région qui est dite éloignée des grands centres. Donc, je considère que toute la notion de prévention [de la santé buccale] prend encore plus son sens quand on doit considérer la distance, des fois, pour avoir des interventions , dit Mme Champagne Jourdain.

La ministre responsable de la Côte-Nord et de l'Emploi, Kateri Champagne Jourdain (archives) Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Le préfet de la MRC de la Minganie, Luc Noël, considère que cette initiative de Québec contribue à maintenir les services de soins dentaires dans la région.

Le dentiste de Havre-Saint-Pierre prend sa retraite. Il voulait vendre ses actifs et n’a pas trouvé preneur.[...] Pour qu’on ait un continuum de services, bien c’est intéressant qu’on ait cette clinique publique dans la région , lance M. Noël.

Luc Noël est préfet de la MRC de la Minganie (archives). Photo : Radio-Canada

L'aide de Québec, annoncée mardi par voie de communiqué, s'inscrit dans le cadre d'un projet pilote qui vise notamment à améliorer l'accès aux soins dentaires pour la population, comme c’est le cas en Gaspésie pour la clinique dentaire publique de Sainte-Anne-des-Monts.