Benoit Laliberté refuse de démanteler ses installations de cryptomonnaie en Montérégie

La Commission, après pondération de l’ensemble des critères, considère que cette demande devrait être rejetée , peut-on lire dans une orientation préliminaire publiée récemment.

Selon les documents, l’entrepreneur souhaite utiliser les 66 000 BTU d’air chauffé à 55 Celsius par heure [...] pour chauffer quatre serres de culture biologique d'une superficie totale de 1,1 hectare à Sainte-Marie-Madeleine, en Montérégie.

Les dômes y ont déjà été construits en 2019, sans les permis municipaux ni l’autorisation de la CPTAQ , mais les serres ne le sont toujours pas.

La Commission justifie sa décision notamment en rappelant que les dômes sont construits sur des sols de classe 3 qui sont d’ailleurs parmi les meilleurs sols au Québec .

« Autoriser la présence de ces dômes sur le lot visé contribuera à introduire une activité commerciale affectant la vocation agricole de celui-ci en plus d’altérer l’homogénéité du milieu. » — Une citation de Extrait d'une décision de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, 19 septembre 2022

Dans leur décision, le vice-président de la Commission, Gilles P. Bonneau, et la commissaire Me Ève-Andrée Charest précisent que M. Laliberté est muet quant aux canalisations [...] servant à refroidir l’air ambiant des dômes et [quant aux] contraintes qu’elles peuvent imposer à certaines pratiques agricoles, comme le drainage ou l’irrigation des cultures. Ces canalisations représentent plusieurs milliers de mètres linéaires qui représentent une superficie qui n’est possiblement plus disponible pour l’agriculture sur le lot visé .

Une audience sollicitée par un avocat de l’entrepreneur Laliberté doit avoir lieu en février prochain.

Les dômes de minage de cryptomonnaie construits en 2019 à Sainte-Marie-Madeleine Photo : Ivanoh Demers

En 2019, le Tribunal administratif du Québec (TAQ) avait ordonné le retrait des quatre gigantesques dômes à Sainte-Marie-Madeleine, jugeant que – contrairement aux arguments du promoteur – ceux-ci étaient davantage destinés à miner des cryptomonnaies qu'à produire de la chaleur pour chauffer des serres de tomates.

Depuis cette date, Benoit Laliberté a tenté en vain de contester ce jugement à la Cour du Québec, en Cour supérieure, en Cour d’appel ainsi qu’en Cour suprême, qui a refusé en mai dernier d’entendre cette cause.

Benoît Laliberté compte aller de l'avant

Par courriel, Benoit Laliberté explique qu’il n’a pas l’intention de démolir ses installations de cryptomonnaie.

Tel qu’indiqué, il s’agit bel et bien d'une simple orientation préliminaire [...]. [En] temps et lieu, nous aurons la chance d’échanger avec les commissaires et, espérons-le, [de] parvenir à l’autorisation recherchée par la présentation de faits et de preuves tangibles en lien avec la demande.

« Nous avons pleinement l’intention de persévérer dans la mise en place de notre plan d’affaires malgré les embuches que nous subissons actuellement avec la CPTAQ. » — Une citation de Benoit Laliberté

À la Municipalité, on sent une certaine exaspération d’être mis devant le fait accompli.

Pour nous, ces activités commerciales de cryptomonnaie ne sont pas des activités acceptables en milieu agricole , explique la directrice générale de Sainte-Marie-Madeleine, Me Josée Vendette.

On sent une incompréhension des citoyens de voir l’irrespect [envers le] secteur agricole, il y a une frustration , ajoute-t-elle.

Moins de crypto dans les plans d’Hydro

La cryptomonnaie a fait les manchettes ces derniers temps en raison non seulement de fortes fluctuations de sa valeur mais aussi de l’intention d’Hydro-Québec de suspendre l’attribution d’électricité au secteur des chaînes de blocs.

Hydro veut privilégier d’autres usages pour assurer la croissance de la demande anticipée au cours des dix prochaines années.

Un décret a été déposé par le gouvernement auprès de la Régie de l’énergie.

Des installations de cryptomonnaie consomment beaucoup d'électricité et dégagent de la chaleur. Photo : Ivanoh Demers

Cette décision n’a pas d'impact sur les projets déjà en opération , explique par courriel le directeur général de la Coopérative régionale d’électricité de Saint-Jean-Baptiste-de-Rouville, Damien M. Tholomier.

La Coopérative alimente notamment les dômes de cryptomonnaie à Sainte-Marie-Madeleine.

L'électricité étant un service essentiel, nous avons l’obligation de desservir tout membre nous demandant de le raccorder au réseau électrique de la Coopérative, ajoute M. Tholomier. Un membre sera desservi et restera membre de la Coopérative si il ou elle respecte les règlements de régie interne et les conditions de services.

Benoit Laliberté avait témoigné en 2018 devant la Régie de l’énergie à l'occasion des audiences sur les tarifs d’électricité à imposer aux acteurs de la chaîne de blocs et des cryptomonnaies.

De l’avis de M. Laliberté, pour le moment, les 12,3 MW de Sainte-Marie-Madeleine sont des droits acquis à perpétuité .

Démêlés avec la justice

Benoit Laliberté est un entrepreneur natif de Mont-Saint-Hilaire qui a fait les manchettes dans les années 2000 pour manipulation de titres et délit d’initié dans le dossier Jitec.

Reconnu coupable de 41 infractions à la Loi sur les valeurs mobilières, il a dû payer des amendes totalisant près d’un million de dollars après que la Cour suprême du Canada eut refusé de se pencher sur son cas.

En 2004, M. Laliberté a créé Teliphone Corp., une entreprise de télécommunications qui offre notamment des services téléphoniques et des solutions informatiques en gestion de données.

Le quotidien La Presse rapportait cette semaine que des entreprises de télécommunications liées à Benoit Laliberté faisaient l’objet d’accusations fiscales.