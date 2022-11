Une centaine de coups de feu retentissent à Merritt sans faire de blessés

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) enquête sur une série de fusillades survenues mardi matin à Merritt et ses alentours, en Colombie-Britannique.

Des coups de feu ont retenti à Merritt, dans la communauté de Coldwater, au sud-ouest de la ville, ainsi que dans le secteur de la route Mamit Lake, au nord de la municipalité, entre 5 h et 6 h 30.

Il y a eu plus de 100 balles de tirées , affirme le maire, Michael Goetz.

Selon lui, les coups de feu n’ont fait aucun blessé.

Je suis reconnaissant que personne n'a été blessé et que la GRC soit intervenue aussi rapidement , a-t-il ajouté.

La bande indienne de Lower Nicola a publié un avis sur son site web demandant à ses résidents de rester à l'intérieur et de verrouiller leurs portes, en précisant que le ou les suspects ont été décrits comme étant à bord d'une camionnette ou d'une jeep de couleur foncée.

Selon la GRC, il s’agit de fusillades ciblées et liées, et la sécurité du public n’est plus compromise.

Nous ne croyons pas qu'il y ait d'autres risques pour le public et nous maintiendrons une présence policière importante dans ces secteurs pendant que nous poursuivons l'enquête , écrit le sergent Josh Roda dans un communiqué.

La GRC n'a pas précisé si des arrestations avaient été effectuées.

D'après les informations de Marcella Bernardo