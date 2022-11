Le rallye de la jeunesse à Saskatoon marque le début du festival de la Coupe Grey

Plus de 1500 jeunes du nord et du centre de la Saskatchewan étaient attendus à cet événement organisé par Cameco.

Le festival de la Coupe Grey a eu lieu à l’aréna Merlis Belsher, où il y a notamment eu une apparition de la coupe Grey.

La coupe Grey, trophée de la Ligue canadienne de football, le 15 novembre 2022. Photo : Radio-Canada

L'athlète Tarrant Crosschild estime que c’est un privilège de pouvoir se réunir en personne après deux ans de pandémie. Ainsi, il croit que la Coupe Grey permet de renforcer l’esprit de communauté.

Pour Tarrant Crosschild, le Rallye de la jeunesse est l’occasion d’inspirer les jeunes à croire en leurs rêves, qu’ils soient sportifs ou non.

Il y a beaucoup d’enfants et de jeunes dans la province qui, si vous leur donnez l’occasion de jouer au football, ils tomberont amoureux de ce sport , affirme l’ancien joueur des Roughriders, le Réginois Neal Hugues, qui animait l’événement à Saskatoon.

Ces jeunes qui sont ici aujourd'hui, dans leur cheminement, même s'ils ne soulèvent pas la coupe Grey, ils croient aussi aux choses dans leur propre milieu, que ce soit à l'école, dans leur sport ou même au sein de leur famille , a-t-il affirmé.

L'ancien joueur des Roughriders, Neal Hugues, a animé le festival de la Coupe Grey à Saskatoon, le 15 novembre 2022. Photo : Radio-Canada / Geneviève Patterson

À partir de mercredi, tout au long de la semaine, il y aura des événements et des activités offerts aux Réginois, précise le directeur principal, Communications et affaires publiques de la Ligue canadienne de football (LCF), Olivier Poulin.

Il y aura plus d'une cinquantaine d'événements, et la majorité de ces activités seront gratuites et axées sur la famille, ajoute-t-il.

Des activités familiales prévues pour le festival de la Coupe Grey ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Point du jour Des activités familiales prévues pour le festival de la Coupe Grey. Contenu audio de 12 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 12 minutes

Pour participer aux festivités, Olivier Poulin invite les gens à se rendre sur le site web de l'événement, ou à télécharger l'application mobile.

La finale de la Coupe Grey aura lieu dimanche à 18 h au stade Mosaic.

Avec les informations de Geneviève Patterson