Des engagements pour favoriser l’inclusion des Autochtones dans l’économie

Ces engagements ont été l’un des moments forts du Cercle économique inter-régional des Peuples autochtones, qui réunit près de 300 personnes depuis lundi.

Sans lancer de promesses directes d'investissements ou encore d’embauches autochtones, plusieurs entreprises, des villes et des MRC ont publiquement exprimé leur volonté de développer davantage de liens avec les communautés ou encore de favoriser la formation de leurs employés aux réalités autochtones.

Constant Awashish, grand chef du Conseil de la Nation Atikamekw, Mandy Gull-Masty, grande cheffe du Grand Conseil des Cris, et Pita Aatami, président de la Société Makivik, lors d'un cercle de discussion sur le leadership autochtone. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

C’est notamment le cas de l’entreprise de Construction Sintra, pour qui les relations avec les Autochtones sont devenues un incontournable.

Plus on avance avec la réalité autochtone, plus on réalise que l’intégration a été omise dans le passé, souligne Sergio Pavone, directeur des relations avec les Premières Nations chez Sintra. Nous avons une responsabilité corporative à prendre. Bien sûr, on cherche toujours à offrir des emplois, de la formation ou des stages, mais ça passe aussi par des partenariats avec des entreprises autochtones locales dans notre domaine. On peut s’aider à partager la prospérité et prendre de l’expansion.

Le légendaire Ted Moses a pris la parole à titre de président du Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Entente de partenariat

Les communautés de Lac-Simon et de Kitcisakik se sont pour leur part engagées à signer une entente de partenariat avec la minière Eldorado Gold Québec pour accélérer leur développement économique et social. La cheffe de Lac-Simon, Adrienne Jérôme, rappelle qu’il est temps pour sa communauté de devenir un partenaire incontournable de développement économique sur son territoire.

On a des jeunes qui veulent participer aux développement économique et on prend l’engagement avec la communauté de faire avancer les jeunes, d’aider à les former, souligne-t-elle. Mais c’est sûr que la protection de l’environnement demeure primordiale. Plus on avance, plus on se forme nous aussi sur ces questions. On s’entoure de biologistes et les gens ont de plus en plus confiance qu’on sait vers où on s’en va.

Adrienne Jérôme, cheffe de Lac-Simon. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Le Cercle économique inter-régional, qui réunit des Cris, des Anishnabes, des Attikameks et des Inuits, découle du Grand cercle économique tenu à Montréal en 2021.

Le chef de l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, Ghislain Picard, se réjouit de voir que l’événement prend ses racines dans différentes régions. Un événement du genre a eu lieu à Mashteuiatsh au Lac St-Jean cet été et d’autres sont prévus en 2023.

Autochtones et non-autochtones ont été des alliés dans le passé, rappelle-t-il. Pourquoi ne pas utiliser cet esprit pour faire bénéficier l’ensemble de la société? Si on assure une stabilité économique et sociale dans les communautés autochtones, c’est tout le Québec qui y gagne. Toutes les organisations doivent se sentir interpellées par ces enjeux économiques et sociaux et donner un coup de main. Il y a un moment aujourd’hui à Val-d’Or, mais c’est un mouvement en continu.

Ghislain Picard, chef de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Présent pour l’occasion, le ministre Ian Lafrenière, responsable du Secrétariat aux relations avec les Première Nations et les Inuits, y voit aussi un intéressant pas en avant pour le Québec.

Ce qu’on voit aujourd’hui, c’est du nation à nation, du égal à égal, et j’en suis heureux, souligne-t-il. La discussion va se poursuivre, mais on avance. Il y a plusieurs façons d’inclure les Autochtones dans le développement économique. La relance passe par cette main-d'œuvre qui occupe le territoire. On pose des gestes en proposant des formations adaptées, mais le privé joue aussi un grand rôle. Je suis content de voir que les gens y adhèrent.

Le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations, Ian Lafrenière, était aussi de la partie à Val-d'Or mardi. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Le Cercle économique inter-régional des Peuples autochtones, organisé par le Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue, se conclura mercredi avec une journée maillage.