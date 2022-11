Critères de réussites abaissés pour les tests d’anglais des infirmières du Manitoba

Plus tôt ce mois-ci, plusieurs infirmières ont dénoncé leurs échecs répétés lors de ces tests, bien qu'elles soient nées au Manitoba et qu'elles parlent anglais.

Les tests sont conçus pour évaluer les infirmières formées à l'étranger qui espèrent travailler au Canada, mais ils sont également requis pour les infirmières nées au Canada qui n'ont pas terminé le processus d'inscription dans les deux ans suivant l'obtention de leur diplôme.

Les tests utilisent du vieil anglais formel plutôt qu'un style contemporain, disent les critiques, ajoutant que l'obstacle fait fuir des infirmières de la profession dans un contexte de grave pénurie dans le système de santé.

Les nouveaux critères

La note de passage dans le volet d'écoute du International English Language Testing System est réduite d'un demi-point, tombant à 7.

La note de passage est réduite d'un point complet dans le Canadian English Language Benchmark Assessment for Nurses, s'établissant désormais à 9.

La note de passage dans le volet écoute du Test d'évaluation de français passe de 5 à 4.

La note de passage dans l'examen IELTS à l'écrit est également réduite d'un demi-point, la réussite s'établissant à 6,5 plutôt que 7.

Les changements s'appliquent aux infirmières et infirmiers inscrits à l'Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires autorisés du Manitoba, à l'Ordre des infirmières et infirmiers autorisés du Manitoba ou à l'Ordre des infirmières et infirmiers psychiatriques autorisés du Manitoba.

Le processus de modification a été mené par un expert en évaluation linguistique, en consultation avec les organismes de réglementation des trois professions d'infirmières, fait savoir le porte-parole de l'Ordre des infirmières et infirmiers autorisés du Manitoba, Martin Lussier.

Le Syndicat des infirmières applaudit le changement

Diplômée à l'Université du Manitoba en 2017, Tamra Keeper a échoué à cinq reprises. Sous les nouvelles balises, elle passerait le texte, ce qui lui donne espoir.

J'ai contacté l'Université pour confirmer que ça répond aux normes de compétence en anglais et ma demande d'autorisation d'exercer, donc pour moi, c'est un pas dans la bonne direction.

Tamra Keeper a parlé aux journalistes au début du mois de novembre des problèmes liés au test de compétence linguistique. Photo : Radio-Canada / Ian Froese

Pour le Syndicat des infirmières et infirmiers du Manitoba, cet assouplissement de la note de passage était très attendu.

La diminution de cette note aura un impact positif sur ces infirmières, tout en garantissant que nos infirmières sont compétentes et maîtrisent l'anglais. C'est important, l'équilibre entre ces deux aspects , affirme la présidente Darlene Jackson.

Interrogée sur l'idée de modifier entièrement le test, plutôt que d'abaisser les points pour la réussite, Mme Jackson estime que c'est une décision que l'Ordre prendra en dernier recours.

Entre-temps, elle encourage les aspirantes infirmières qui ont échoué dans le passé à le repasser dès que possible, car le système de santé a vraiment besoin d'elles en raison de la pénurie d'infirmières .

La présidente du Syndicat des infirmières et infirmiers du Manitoba, Darlene Jackson. (archives) Photo : Radio-Canada / Travis Golby

Par courriel, l'Ordre des infirmières et infirmiers autorisés du Manitoba affirme n'avoir aucun moyen de prédire combien d'infirmières et d'infirmiers seront touchés par les changements dans les notes de passage et les points de référence, car nous ne recevons généralement que les résultats des examens qui atteignent ou dépassent les notes requises.

L'Ordre estime cependant que la mesure sera positive.

Sollicités par Radio-Canada, l'organisme Santé en français et l'Université de Saint-Boniface n'ont pas été en mesure de commenter ces changements, mardi.

Avec des informations de Darren Bernhardt, Emily Brass et Chantallya Louis