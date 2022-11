Nouvelle stratégie pour attirer des sauveteurs à Gatineau

La Ville de Gatineau a obtenu une subvention de 50 000 dollars du gouvernement du Québec qui permettra d’offrir gratuitement la formation de moniteur et de sauveteur aquatique.

Le président du Comité des loisirs, des sports et du développement communautaire (CLSDC) de Gatineau, Steven Boivin, espère ainsi faire face à la pénurie de sauveteurs, bien présente dans la région.

Par ailleurs, le programme de formation sera intégré au processus d’embauche de la Ville.

M. Boivin croit qu'avec cette formule, Gatineau sera plus à même de pourvoir les postes de sauveteurs à travers la ville.

L’objectif est de s’assurer qu’il n’y ait pas de frein pour qu’on puisse avoir le plus de sauveteurs possible et répondre à la demande dans le secteur aquatique , explique celui qui est aussi conseiller municipal du district d’Aylmer.

Ce qu’on veut éviter, c’est que quelqu’un suive la formation et ensuite doive postuler pour travailler à la ville. On veut travailler ensemble afin que la personne qui est certifiée puisse tout de suite travailler à la ville de Gatineau , poursuit M. Boivin.

Pour lui, la pénurie de main-d’œuvre n’est pas tant due au nombre de sauveteurs dans la région, mais plutôt sur leur disponibilité.

Il y a des périodes où nos sauveteurs sont plus disponibles que d’autres. C’est vraiment sur cet enjeu-là qu’on souhaite travailler , conclut M. Boivin.

Avec les informations de Nathalie Tremblay