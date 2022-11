La Société des transports de Rimouski améliore ses services

Cinq nouveaux circuits simplifiés seront en service à compter du 19 décembre. Les usagers pourront les distinguer grâce à des codes de couleur pour chaque secteur de la ville. Les plages horaires des circuits seront elles aussi bonifiées de 30 %.

Il était temps que les améliorations viennent , concède Maude Bernier. Avec cette annonce, il sera plus rapide de se déplacer en autobus, assure-t-elle.

Ce qu’on propose, ce sont des trajets beaucoup plus linéaires. On parle d’une quinzaine de minutes pour se rendre à l’extrémité de la ligne et 15 minutes pour revenir. C’est beaucoup plus facile à comprendre avec un seul point de correspondance. Tous les gens vont transiter vers la gare pour pouvoir prendre une autre ligne , explique-t-elle.

Le nouveau réseau de transport en commun de Rimouski Photo : Gracieuseté de la Société des transports de Rimouski.

Le maire de Rimouski, Guy Caron, espère qu'une telle amélioration des services permettra d’augmenter l’achalandage.

L’objectif numéro 1 de la Ville, c’est d’avoir un système de transport en commun qui est plus utilisé que présentement, plus fréquenté. Je pense qu’on va atteindre cet objectif avec cette amélioration du service , indique-t-il.

« On va desservir une plus grande superficie de Rimouski de façon beaucoup plus rapide. » — Une citation de Guy Caron, maire de Rimouski

Toutefois, les nouveaux circuits annoncés par la STR ne desserviront pas le secteur de Rimouski-Est. Selon Maude Bernier, c'est en raison de contraintes contractuelles que ce service n'est pas offert aux usagers du transport en commun.

On ne peut pas aller bonifier d’une façon exponentielle les services : on doit respecter une entente contractuelle qui nous lie avec l’entrepreneur. Ça a toujours demeuré dans le souhait de la STR et de la Ville de pouvoir desservir ce territoire , assure la directrice générale de la STR .

La STR va aussi revoir son site Internet au début de l'année 2023 et une nouvelle application mobile sera mise à la disposition des usagers pour l'utilisation des services de transport Citébus et Taxibus ainsi que du transport adapté.

Les tarifs du service de transport Citébus vont demeurer gelés en 2023. Il n'y a pas eu d'augmentation de ces tarifs depuis 2018.

Avec les informations d'Isabelle Damphousse