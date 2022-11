Le succès de Serge Postigo à Paris 

Le comédien et metteur en scène québécois Serge Postigo est la tête d’affiche de la comédie musicale Les producteurs, qui rencontre un grand succès à Paris avec plus de 225 représentations vues par environ 200 000 personnes.

Neuf fois sur dix, les gens finissent debout au Théâtre de Paris [où est présenté le spectacle] , raconte Serge Postigo.

Adaptée du classique de Broadway The Producers, imaginé par Mel Brooks à partir de son film éponyme de 1967, la comédie musicale met en scène deux producteurs véreux qui tentent de créer le pire spectacle du monde pour flouer des investisseurs.

Elle a reçu plusieurs prix, dont le Molière du meilleur spectacle musical de l’année en mai dernier. Les prix Molière sont les équivalents des Oscars pour le théâtre français.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Il s’agit de la plus importante expérience professionnelle en France pour Serge Postigo, qui est né dans ce pays avant d’immigrer, enfant, au Québec dans les années 1970 avec ses parents.

Depuis son retour en France, Serge Postigo a aussi mis en scène D’ailleurs, le plus récent spectacle de l’humoriste Gad Elmaleh. On a mangé ensemble et ça a cliqué, explique-t-il. Le lendemain matin, il m’a appelé et m’a dit : "Serge, c’est bon, go, on y va."

Malgré sa folle aventure parisienne, Serge Postigo ne tourne pas le dos au Québec. Pour moi, ce n’est pas plus prestigieux de jouer ici qu’à Montréal, mais simplement de vivre ce que je vis ici, avec cette troupe, si je n'en ressors pas transformé, c’est que je suis passé complètement à côté.

Avec les informations de Nabi-Alexandre Chartier