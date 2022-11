Éducation : déjà de la pression sur les épaules de Bernard Drainville

De leur propre initiative, les 125 enseignantes et enseignants ont récemment remis une lettre en main propre au ministre Drainville. La missive, empreinte d'amertume envers son prédécesseur Jean-François Roberge, se veut un rappel de la tâche et des attentes envers lui durant son mandat de quatre ans.

Elle fait aussi office de cri du coeur, les enseignants ayant perdu espoir en l’arrivée de ministres qui ne parviennent que très rarement à améliorer notre quotidien .

Nous avions les mêmes attentes envers votre prédécesseur, qui croyait-on, en tant qu’ancien enseignant, serait le mieux placé afin de réparer notre système d’éducation , peut-on lire d'emblée dans la lettre, dont Radio-Canada a obtenu copie. Malheureusement, nous avons été déçus d’avoir été si facilement oubliés par notre ministre.

Bernard Drainville devra réussir là où Jean-François Roberge a échoué, selon le personnel enseignant de l'école secondaire Pointe-Lévy (archives). Photo : La Presse canadienne / Paul Chiasson

Surcharge de travail

Le personnel enseignant de Pointe-Lévy insiste particulièrement sur l'autonomie professionnelle. Une autonomie qui, malgré qu’elle soit explicitement inscrite à la Loi sur l’instruction publique , disent-ils, peine à s’épanouir concrètement dans le quotidien du personnel enseignant, dans la reconnaissance du travail accompli .

Comme bien d'autres avant eux, les enseignants estiment que leur semaine de 32 heures reconnue par le ministère de l'Éducation ne suffit pas et ne tient pas compte de la réelle charge de travail. Ils déplorent de devoir sans cesse ne pas compter nos heures, le jour, le soir et les fins de semaine, au grand bonheur d’un système qui ne les reconnaîtra pas .

« Nos collègues passionnés s’épuisent au travail dans des classes surpeuplées et toujours plus complexes à gérer. » — Une citation de Extrait de la lettre des enseignantes et enseignants de l'école secondaire Pointe-Lévy

Les travailleurs, au-delà d'une question de salaire , réclament une réelle reconnaissance de leur profession. Il est temps de respecter notre expertise à sa juste valeur , tranchent-ils. La lettre rappelle que plusieurs jeunes enseignantes et enseignants (25 %) quittent le métier avant les cinq premières années dans le réseau de l'éducation québécois.

Ils ont aussi une pensée pour les enseignants non légalement qualifiés, de plus en plus nombreux dans les écoles du Québec en raison de la pénurie de personnel enseignant Comment soutient-on les enseignants non légalement qualifiés? Ceux-là mêmes qui ont répondu présents, mais qui ont de la difficulté à terminer leurs études puisqu’ils remplacent déjà à temps plein, faute d’enseignants.

École à trois vitesses

Parmi les quelques thèmes scolaires ayant fait surface durant la campagne électorale de l'automne, l'école à trois vitesses est aussi abordée dans la lettre des enseignants. Ils dénoncent un manque de plus en plus criant de ressources dans les programmes dits ordinaires au profit des programmes particuliers au public et du privé.

L’école à trois vitesses n’est pas un système complémentaire, mais bien une réponse organisationnelle plus qu’imparfaite à un manque de volonté politique à répartir équitablement les ressources , selon les enseignants de Pointe-Lévy.

Les enseignants s'inquiètent du clivage entre les élèves des classes dites « ordinaires » et ceux inscrits aux programmes spéciaux. Photo : Getty Images / Kris Schmidt

Le mois dernier, une étude de l'Institut de recherche et d'informations socioéconomiques révélait qu'autant d'élèves québécois étaient désormais inscrits au privé que dans des programmes payants, comme sport-étude ou art-étude, imbriqués dans le réseau public. Selon cette recherche, le nombre d'élèves inscrits à des programmes particuliers au public est passé de 56 000 à 83 000 en 20 ans.

L’école publique, la vraie, se meurt, au détriment de milliers d’élèves qui n’auront pas les mêmes chances que leurs collègues du privé et des programmes spéciaux , se désolent les signataires de la missive remise à Bernard Drainville.

Ce dernier a visité l'école secondaire Pointe-Lévy au début du mois de novembre et poursuit actuellement une tournée de certaines régions de la province.

Flèches envers le premier ministre

Le premier ministre François Legault n'est pas épargné non plus dans la lettre. Alors que les virus respiratoires courent dans le milieu scolaire, les enseignants rappellent leur présence au front pendant les retours en classe malgré la circulation de la COVID-19.

« Nous attendons toujours un peu de gratitude de la part du premier ministre. » — Une citation de Extrait de la lettre des enseignants de l'école secondaire Pointe-Lévy

Ils n'ont pas non plus oublié la confusion et les irrégularités entourant les tests de la qualité de l'air dans les écoles.