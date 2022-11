Piratage informatique : des renseignements sensibles dans l’ordinateur de l’accusé

Le sergent-détective Sébastien Boudreau de la police de Longueuil a expliqué mardi la nature des renseignements sensibles retrouvés dans les ordinateurs appartenant à Pascal Desgagnés.

Le résident de Québec est accusé de méfaits à l'égard de données informatiques, d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur et de vols d'identité.

L'enquêteur Boudreau est allé rencontrer personnellement 17 personnes pour lesquelles des fichiers textes ont été retrouvés dans les ordinateurs de l'accusé de 48 ans. Ces éléments de preuve sont déposés sous scellés pour protéger la vie privée des victimes.

Dans un résumé judiciaire remis aux médias, il est indiqué que les renseignements comprennent date de naissance, adresses courriel, adresse Facebook, identifiants pour différents comptes, mots de passe de divers comptes en ligne .

En plus de ces informations sur les victimes, il y avait également leurs questions de sécurité, incluant souvent la réponse, avec dans certains cas, la mention Yé .

Dans une déclaration écrite, transmise à la police en 2018, l'informaticien a affirmé avoir agi par amusement et défi personnel .

Il aurait eu accès au compte iCloud de plusieurs personnes lui permettant de consulter le contenu de leur téléphone cellulaire.

En plus de personnalités publiques, Pascal Desgagnés aurait espionné des personnes de son entourage. Une ordonnance de non-publication protège l'identité des victimes.

L'une d'elles a reçu un texto de l'accusé, peu de temps après avoir appris par les enquêteurs que le contenu de son téléphone cellulaire, dont ses photos et vidéos, avait pu être piraté.

« J'aimerais m'excuser en personne à toi et ta famille, si vous me le permettez et m'expliquez aussi. Laisse-moi savoir si je peux passer prochainement. »