Pas de libération conditionnelle pour André Boisclair

L’ex-politicien avait reconnu en juin 2022 avoir agressé sexuellement deux hommes rencontrés en ligne dans son appartement de Montréal en janvier 2014 et en novembre 2015.

M. Boisclair avait alors plaidé coupable à un chef d'agression sexuelle avec la participation d'une autre personne dans un cas et avait plaidé coupable à un chef d'agression sexuelle dans le second.

Le juge Pierre Labelle, de la Cour du Québec, avait accepté la recommandation de la Couronne et de la défense de condamner André Boisclair à une peine de deux ans moins un jour d'emprisonnement – 18 mois pour la première infraction et six mois moins un jour pour la seconde.

