Infections respiratoires : des hôpitaux toujours aux prises avec de longs délais d’attente

Dans les hôpitaux albertains et notamment ceux pour enfants, les patients continuent de faire face à de longs délais d’attente, dans un contexte marqué par la hausse des cas de maladies respiratoires saisonnières qui s’ajoutent aux infections liées à la COVID-19.

Dimanche, les temps d’attente à l’Hôpital pour enfants de l’Alberta à Calgary (ACH) ont atteint 12 heures, selon Margaret Fullerton, agente supérieure des opérations pour Services de santé Alberta (AHS).

Les temps d'attente ont baissé depuis, mais la situation demeure difficile, au point que l'établissement hospitalier envisage de transférer des adolescents dans des hôpitaux pour adultes, a indiqué la Dre Fullerton.

Ces transferts se feraient au cas par cas et il n'y a pas encore de plan formel, a-t-elle précisé mardi lors d’un point de presse virtuel, en ajoutant que l’hôpital a procédé à un premier transfert ce week-end.

Elle a également indiqué que l’Hôpital pour enfants de l’Alberta à Calgary envisageait d’ouvrir une unité qui serait destinée à accueillir des patients pour de courts séjours à l’hôpital.

Nous faisons face à des moments difficiles , a souligné la Dre Fullerton. Mais nos équipes restent à pied d’oeuvre pour prendre en charge les patients le plus rapidement possible afin de réduire les temps d’attente, et ce, indépendamment du mal dont ils souffrent , a-t-elle ajouté.

Pas de chiffres exacts sur les éclosions dans les écoles

Les écoles albertaines ont vu récemment plus de 10 % de leurs élèves s'absenter pour cause de maladie. À elles seules, les écoles publiques de la région d’Edmonton ont même rapporté 20 000 malades pour la seule journée de mercredi dernier.

Interrogée au sujet du nombre exact d’éclosions de cas d’infections respiratoires dans les écoles de la province et sur le pourcentage que représente chaque type de maladies respiratoires dans les cas d’hospitalisations, la Dre Karla Gustafson, agente médicale pour la zone de Calgary à AHS , n’a pas été en mesure de fournir ces détails.

Elle a toutefois indiqué que les cas liés à la grippe semblaient dominants.

En date du 5 novembre, Services de santé Alberta a recensé 146 hospitalisations liées à la grippe, dont 13 aux soins intensifs.

La région d’Edmonton enregistre le plus de cas de grippe : 436 cas contre 283 cas dans la région de Calgary.

Concernant la COVID-19, AHS rapporte 177 nouvelles infections, alors que 1090 patients sont hospitalisés, dont 36 aux soins intensifs.

Depuis le début de la pandémie, 5093 Albertains sont morts de la maladie.