À vos pelles, une première bordée de neige sur Québec

Bien qu'on ne prévoie pas de cataclysme, la bordée sera suffisamment majeure pour qu'Environnement Canada ait publié un avertissement en milieu de journée mardi. Selon les prévisions, la quasi-totalité de la grande région de Québec sera affectée par un système en provenance des États-Unis.

La neige débutera mercredi matin, s'intensifiera en après-midi et cessera au courant de la soirée, prévoit-on chez Environnement Canada. Elle sera accompagnée de vents modérés du secteur nord-est, principalement le long du fleuve Saint-Laurent, ce qui causera de la visibilité réduite par endroits.

Pneus d'hiver

Les corps policiers, dont la Sûreté du Québec, appellent à la prudence et recommandent d'adapter la conduite aux conditions hivernales. Avant de partir de la maison, déneigez bien votre véhicule et vos phares. Assurez-vous d’ajuster votre conduite aux conditions climatiques, ralentissez et soyez patients.

Cette première chute de neige dans le sud de la province arrive d'ailleurs au moment où les pneus d'hiver ne sont pas encore obligatoires pour les usagers de la route au Québec. La date limite pour procéder au changement de pneus est le 1er décembre.

Rappelons que l'idée de devancer la pose des pneus d'hiver au 15 novembre avait été évoquée par le gouvernement libéral de Philippe Couillard en 2017. Cette solution avait été écartée, notamment pour éviter de surcharger les ateliers mécaniques.

La date du changement de pneus était auparavant fixée à 10 jours avant le passage du père Noël, soit le 15 décembre. Elle a finalement été devancée en 2019.