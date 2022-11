Des athlètes du Nunavik s’affrontent pour participer aux prochains Jeux de l’Arctique

C’était pour plusieurs d'entre eux des retrouvailles attendues, alors que les derniers Jeux de l’Arctique ont été annulés en raison de la pandémie de COVID-19.

Les jeunes ont tout donné pour se qualifier cette année! Il y a eu des compétitions de badminton, de volleyball et des épreuves traditionnelles inuit. C’était beau de les voir participer , explique l'entraîneur Aftab Ahmed Khan, d’Inukjuak.

Aftab Ahmed Khan va accompagner les jeunes athlètes tout au long de la compétition. Photo : Radio-Canada / Félix Lebel

Ce dernier constate toutefois que moins de jeunes se sont présentés aux qualifications par rapport aux années précédentes. Une conséquence directe de la pandémie de COVID-19 selon l'entraîneur.

Il y avait moins d'activités sportives organisées dans les communautés à cause du confinement. Les jeunes ont moins été accompagnés dans le sport, alors c’est normal qu’ils soient moins motivés à s’engager là-dedans , ajoute Aftab Ahmed Khan.

Les athlètes présents ont malgré tout démontré une grande ardeur lors des qualifications. Tous rêvent de bien représenter la région aux prochains jeux. C’est le cas d’Aloupa Watt, de Kuujjuaq, qui va participer aux épreuves traditionnelles inuit. Mon épreuve préférée, c’est le saut en hauteur sur un pied. Je m’entraîne à sauter depuis que j’ai environ 6 ans , explique l’athlète de 19 ans.

Il faut s’élancer en l'air, lever une jambe, toucher avec son pied une petite peluche en peau de phoque à une certaine hauteur et atterrir sur la même jambe. [...] Ça prend beaucoup de souplesse et de force! , ajoute-t-il.

Aloupa Watt va participer aux épreuves traditionnelles inuit lors des prochains Jeux de l'Arctique. Photo : Radio-Canada / Félix Lebel

Aloupa Watt sera le seul dans sa catégorie d’âge à représenter le Nunavik pour les épreuves traditionnelles inuit. J’avais quelques copains qui voulaient participer, mais ils avaient des empêchements personnels. Aux dernières qualifications en 2019, il y avait environ 20 autres athlètes dans ma catégorie, et là je suis le seul. C’est triste pour notre culture de voir ce désintérêt.

Il espère néanmoins récolter une médaille lors des prochaines compétitions pour motiver les autres jeunes de la région à s’impliquer dans le sport traditionnel, et compte aussi lancer un programme d’accompagnement auprès des jeunes de Kuujjuaq dans les prochaines années pour les inciter à participer aux compétitions.

Des épreuves de force

De l’autre côté du gymnase, deux jeunes athlètes se tiennent par le bras. Elles participent à une autre épreuve traditionnelle : le bras de fer. L’épreuve consiste à tirer de toutes ses forces pour amener son adversaire à perdre sa prise ou à se pencher vers l’avant.

Pour gagner la partie, il faut tirer son adversaire vers l'arrière, jusqu'à poser son dos au sol. Photo : Radio-Canada / Félix Lebel

Angela Qinuajuak, 15 ans, de Kangirsuk, est heureuse de pouvoir ainsi représenter la région. Il s’agira de sa deuxième participation aux Jeux de l’Arctique.

La première fois, j'étais beaucoup plus jeune, mais c’était une expérience incroyable. Pour cette année, j’y mets beaucoup d’efforts! C’est sûr que de pouvoir atteindre une marche du podium, ça serait un rêve , explique l'adolescente.

Il s'agira de la deuxième participation aux Jeux de l'Arctique pour Angela Qinuajuak. Photo : Radio-Canada / Félix Lebel

Angela Qinuajuak remarque aussi que les sports traditionnels ne sont pas parmi les plus populaires, mais souhaite tout de même que sa participation puisse inspirer davantage de jeunes à s’impliquer en compétition régionale.

Un souhait que partage son entraîneur, Aftab Ahmed Khan. Ce dernier a déjà les yeux rivés vers les Jeux de l’Arctique de 2024. Il estime qu’en organisant davantage de compétitions locales, plus de jeunes vont vouloir participer.

Ça va leur donner le goût de se dépasser et de participer aux plus grands tournois. Ça leur donne aussi la chance d’essayer davantage de sports. [...] On a besoin de plus de jeunes pour avoir un plus grand niveau de compétition , explique l’entraîneur.

Les jeunes étaient réunis au gymnase public de Kuujjuaq. Photo : Radio-Canada

Au cours des prochaines semaines, les qualifications des épreuves de raquettes et de tennis sur table auront lieu à Puvirnituq. Il s’agit de la dernière étape avant de présenter une délégation complète du Nunavik aux Jeux de l’Arctique à partir du 29 janvier.

La compétition va réunir des athlètes de plusieurs régions circumpolaires comme l’Alaska, le Nunavut, le Groenland, le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le nord de l’Alberta.