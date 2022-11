Julie Dufour et les présidents d’arrondissement font part de leur vision pour Saguenay

La mairesse de Saguenay, Julie Dufour, et les trois présidents d'arrondissement de la ville ont fait part de leur vision pour le développement de Saguenay, devant le Cercle de presse du Saguenay, mardi matin. Ils se sont aussi prononcés sur divers enjeux, dont le logement, le concept de l'utilisateur-payeur et le climat de travail pour les pompiers.

La Ville, ça n’appartient pas à personne, ça appartient à tout le monde , a d'abord lancé Julie Dufour, lors de l'événement, qui avait lieu à l'Université du Québec à Chicoutimi.

Un an après leur élection, ils ont énoncé leur volonté d'attirer davantage de citoyens à Saguenay et leur envie de redynamiser des secteurs-clés.

Le centre-ville de Chicoutimi

On veut repeupler le centre-ville pour que les gens y demeurent après 17 h , a plaidé le président de l’arrondissement de Chicoutimi, Jacques Cleary.

Pour y parvenir, le conseiller élu pour la première fois en 2002, au lendemain de la fusion, croit que cela passe notamment par l'aménagement de la zone ferroviaire. Il promet de la transparence dans ce dossier, alors que le concept et le nombre de logements devront être définis par une firme d'architectes.

Il faut que ce soit un projet qui est rassembleur et pas un projet qui va diviser la population. Alors, c'est pour ça qu'on va prendre en considération la consultation qui a eu lieu en 2019 et c'est pour ça que quand on va être rendu à notre plan d'action, on va le présenter aux gens aussi. On ne fera rien à peu près, puis on ne fera rien en cachette non plus , a-t-il ajouté.

Le Cercle de presse du Saguenay se déroulait à la bibliothèque de l'UQAC. Photo : Radio-Canada / Steeven Tremblay

Tous les élus s'entendent sur l'importance de créer de nouveaux logements. Il faut toutefois rappeler qu'à Saguenay, il est possible de convertir facilement en Airbnb un appartement avec un bail de longue durée. Julie Dufour a reconnu qu’il est complexe de freiner ce phénomène.

« Il y a un cocktail de solutions. On peut mettre plus d'inspecteurs, mettre plus d'argent pour les coincer, militer auprès du gouvernement provincial, donner de la latitude à nos autres entrepreneurs pour être capable de faire du logement ailleurs. Mais est-ce qu'on sera capable de régler le problème? Pas du tout. » — Une citation de Julie Dufour, mairesse de Saguenay

La bibliothèque à La Baie

De son côté, le président de l’arrondissement de La Baie, Raynald Simard, a assuré que la décision de renoncer au projet de conversion de l’église Saint-Édouard en bibliothèque municipale a été prise par les conseillers baieriverains.

La semaine dernière, le projet a été abandonné en raison de la hausse des coûts. L’infrastructure actuelle, derrière le Théâtre du Palais municipal, sera rénovée avec les quelque six millions de dollars que prévoyait dépenser Saguenay dans le projet écarté.

L'église Saint-Édouard est désaffectée depuis plusieurs années (archives). Photo : Radio-Canada / Rémi Tremblay

Raynald Simard a aussi annoncé qu’un brise-lames sera installé l’an prochain à la descente de bateaux de l’ancien terrain de la Consol, qui n’est pas toujours accessible en raison des marées.

La rue Saint-Dominique à Jonquière

Le président de l’arrondissement de Jonquière, Carl Dufour, a été appelé à exposer son plan pour redonner son lustre d’antan à la rue Saint-Dominique, autrefois reconnue pour sa vie nocturne active.

Il a initialement indiqué que les temps ont bien changé pour les bars, avec notamment des règles plus laxistes pour l'alcool à l'époque et l'interdiction de fumer dans les bars qui est en vigueur aujourd'hui.

Le conseiller a expliqué qu’il faut du temps pour mettre sur pied des changements. Carl Dufour a donné en exemple la revitalisation du Carré Davis, à Arvida, où les deux tiers des espaces commerciaux étaient fermés lorsqu’il a été élu pour la première fois en 2009.

Le principe de l’utilisateur-payeur de l’avant

Julie Dufour est aussi revenue sur le principe de l’utilisateur-payeur qui est de plus en plus évoqué pour justifier les hausses de tarifs. La semaine dernière, le conseil de ville a annoncé des hausses importantes au centre de ski Mont-Fortin à Jonquière.

Selon la mairesse, faire payer les gens qui bénéficient des installations permettra d'assurer la pérennité des infrastructures sportives.

Les élus ont inauguré le Stade de soccer Saguenay en septembre. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

Ça revient toujours à la même question : qui paye quoi? On n'a rien mis de côté pour rénover cette montagne-là, puis on savait qu’il allait y avoir besoin d'un nouveau remonte-pente. Ce que je vous dis, c'est qu'il y a une nouvelle culture, puis y a une nouvelle tendance de responsabilisation , a-t-elle insisté.

Julie Dufour a donné en exemple le Stade de soccer de Saguenay, pour lequel des fonds sont amassés pour l’entretien, en prévision du remplacement éventuel de la surface synthétique.

Pas de statu quo pour les pompiers

Finalement, en ce qui concerne le climat de travail toxique dénoncé par certains pompiers du Service de sécurité incendie de Saguenay, en plus des horaires faits sans tenir compte de l'ancienneté, Julie Dufour a martelé que des négociations étaient en cours et qu'elles ne se feraient pas sur la place publique.

Elle a toutefois rappelé que le statu quo n'était pas une option. C’est ce qu’avait soutenu le conseiller Kevin Armstrong la semaine dernière, qui est président de la commission de la sécurité publique.

