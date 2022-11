De nouveaux gradins mobiles pour la Zone portuaire de Chicoutimi l’été prochain

Saguenay a récemment lancé un appel d’offres pour la fabrication, la livraison et l’installation des nouveaux gradins.

Les anciens gradins, qui avaient une vingtaine d’années et qui étaient jugés désuets, ont été démantelés en 2021 afin d’être récupérés par l’organisation du Festicam de Saint-Honoré.

Les nouvelles estrades doivent être installées en prévision de la prochaine saison des festivals, a indiqué le porte-parole de Saguenay, Dominic Arseneau.

Les gradins amovibles permettront de configurer l’esplanade de la Zone portuaire selon les besoins des différents spectacles et événements.

Ça va permettre de dire : "On a tel spectacle, on s’attend à tel type de foule, on peut rapprocher les places assises, faire un parterre plus petit. Ou, au contraire, on peut faire un parterre plus grand, parce que c’est un grand festival" , a expliqué Dominic Arseneau.

Les gradins de la Zone portuaire ont été démantelés en 2021. Photo : Radio-Canada / Lynda Paradis

Le nombre de places assises pourrait éventuellement être augmenté. Pour une première phase, à tout le moins, on visait de 600 à 750 places. Éventuellement, il peut y avoir des plans pour augmenter la capacité assise jusqu’à environ 1200 places , a-t-il précisé.

Selon les propositions reçues des fournisseurs, le nombre de places des nouveaux gradins pourrait également être plus important que planifié, puisqu’il s’agit d’un appel d’offres qualitatif. La meilleure proposition sera alors retenue, a indiqué le porte-parole.

Le remplacement des gradins s’inscrit dans le projet d’agrandissement de l’esplanade des spectacles de la Zone portuaire dont les premières étapes ont débuté en 2021.

Il y avait des talus derrière ces gradins-là, des petites buttes qui ne sont plus là. Tout ça a été aplani pour faire une surface sur un seul niveau, qui est plus grande , a rappelé Dominic Arseneau.

Dominic Arseneau, porte-parole de la Ville de Saguenay Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Il ne pouvait préciser quand les prochaines étapes d’agrandissement de l’esplanade seront complétées.

Le projet de réaménagement, qui est financé par Saguenay, est toujours évalué à 300 000 $.