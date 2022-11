Les abandons d’animaux de compagnie sont en hausse à l’île Manitoulin

Les bénévoles de Manitoulin Pet Rescue, un organisme pour les animaux abandonnés de la région, se disent dépassés par la hausse du nombre de chats et de chiens abandonnés qui se sont retrouvés sur leur territoire au cours des deux derniers mois.

En réponse à une augmentation du nombre d’animaux de compagnie abandonnés, l’organisme a temporairement suspendu l'admission de nouveaux animaux.

Carly Valiente, qui est bénévole pour Manitoulin Pet Rescue depuis deux ans, affirme qu'elle n'avait jamais aperçu de chiens abandonnés dans la région avant tout récemment. Au cours des derniers mois, j'ai vu environ quatre chiens qui ont été abandonnés à différents endroits sur l'île , affirme Mme Valiente.

Malgré l'épuisement et la frustration qui accompagnent parfois le sauvetage des animaux, je demande toujours aux gens de nous contacter en cas de besoin, plutôt que de se débarrasser d'un animal , indique-t-elle.

Mme Valiente indique que l'île Manitoulin n'a pas de refuge physique pour les animaux errants et que Manitoulin Pet Rescue s'occupe des chats et des chiens abandonnés via un programme de familles d'accueil.

Selon elle, il serait utile que les municipalités de l'île travaillent ensemble pour ouvrir un refuge, pour soulager les familles d'accueil.

Kathy Jewell, bénévole responsable des chats pour Manitoulin Pet Rescue, affirme que tout le budget de l'organisme provient des frais d'adoption et des collectes de fonds. Beaucoup de gens ne réalisent pas qu'il n'y a pas de financement gouvernemental pour cela , dit-elle.

Mme Jewell affirme qu’il était difficile pour l’organisme de faire face au nombre croissant d'animaux abandonnés sans l'aide du gouvernement.

Avec les informations de CBC.