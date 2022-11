Une maison d’hébergement destinée aux patients du Centre de radio-oncologie

C’est l’endroit parfait, avec la vue magnifique sur le lac Osisko! , lance Claudelle Rocheleau, directrice au développement et aux communications de la Fondation Santé Rouyn-Noranda.

Si les détails restent à valider, Mme Rocheleau parle d'un projet d' environ dix chambres . Elle espère accueillir les premiers résidents vers 2024.

Les patients de la région devraient être éligibles à l'hébergement indépendamment de leur revenu et de leur lieu de résidence, y compris s’ils habitent à Rouyn-Noranda.

« Personne ne prévoit être diagnostiqué d’un cancer. C’est un gros coup financier. On cesse de travailler, on tombe à un seul revenu, il y a parfois des enfants… Le but n’est donc pas de catégoriser les gens. C’est un service qui peut être offert à tous. »