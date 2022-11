Nouveau patron pour BLEUFEU et le Festival d’été

Nicolas Racine était à la tête du Groupe Le Massif. Il a auparavant dirigé pendant 16 ans l’entreprise Voyages Laurier du Vallon.

Je suis très enthousiaste et honoré d’être nommé à la tête d’une organisation dynamique et audacieuse comme BLEUFEU. Le Festival d’été de Québec est un événement phare avec une riche histoire, mais c’est aussi un moteur économique pour notre région , mentionne-t-il.

Nicolas Racine prend la tête de l’équipe derrière le Festival d’été de Québec. Photo : Courtoisie - BLEUFEU

Nicolas Racine remplace ainsi Anne Hudon qui avait annoncé, en août dernier, son départ à titre de présidente-directrice générale, après un mandat de trois ans. Anne Hudon a dirigé l’organisation durant la pandémie et piloté le changement de marque ayant mené à l’appellation BLEUFEU.

Passer le flambeau

Elle estimait que le moment était venu de passer le flambeau. Mme Hudon avait assuré qu’elle resterait aussi longtemps que nécessaire afin de permettre à l’équipe de préparer la transition.

L’organisateur d’événements et promoteur de spectacles, autrefois connu sous le nom de 3E, est devenu BLEUFEU en février dernier.

L’organisation précisait alors que le nouveau nom faisait référence à sa principale valeur : avoir le feu sacré. Le mot bleu représentait quant à lui la couleur de Québec, une grande source de fierté pour l’organisation qui y réside et s’y déploie .