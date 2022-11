Qui doit payer pour les infrastructures récréatives? Le débat fait rage dans le Nord-Ouest

En marge de la réforme municipale, le gouvernement a voulu favoriser le partage des coûts de différentes infrastructures entre les municipalités. Il a donc demandé aux communautés de cibler des infrastructures qui pourraient être désignées régionales.

C'est ce qu'a fait la Ville d'Edmundston. Plus tôt cette année, elle a tenté de convaincre les autres communautés du Nord-Ouest de payer une partie des coûts liés à certaines de ses installations, mais la municipalité a essuyé un refus.

Le maire d'Edmundston Éric Marquis (archives) Photo : Radio-Canada

Elle s'est récemment tournée vers le gouvernement afin qu'il intervienne. Elle a demandé que le Centre Jean-Daigle, le pavillon sportif et le centre des arts soient désignés régionaux et qu'ils soient en partie financés par les autres communautés de la région.

Une réunion extraordinaire de la la Commission de services régionaux Nord-Ouest (CSRNO) a eu lieu mercredi dernier afin de se pencher sur le dossier. Ses membres ont une fois de plus refusé l’idée que certaines installations récréatives d'Edmundston soient désignées régionales.

Tous les membres présents, à l’exception d’Edmundston, à la réunion, étaient tous d’accord pour dire que les entités en question ne seront pas, ou du moins on ne le voyait pas comme de quoi de régional , explique le maire de Grand-Sault, Marcel Deschênes.

Au printemps dernier, la ville a soumis trois infrastructures au comité de transition de la réforme municipale, soit le Centre Jean-Daigle, le pavillon sportif et le Centre des arts. Photo : Radio-Canada / Facebook : Ville d'Edmundston

Ce nouveau refus déçoit grandement le maire d’Edmundston.

C’est désolant de voir ça. Parce que c’est pas Edmundston qui a demandé pour ça, c’est la province du Nouveau-Brunswick à travers la réforme municipale qui a demandé aux municipalités d'identifier des infrastructures régionales et de s'assurer que les communautés vont s’entendre sur un moyen de financement , dit Éric Marquis.

Climat de tensions

Le maire de Grand-Sault, Marcel Deschênes, est catégorique. Il ne comprend pas pourquoi cette option est envisageable, alors que sa municipalité possède déjà des infrastructures semblables à celles d’Edmundston.

Pourquoi devrions-nous investir à Edmundston pour des choses qu’on a déjà chez nous? Pour le pavillon sportif, on a des gens de notre région, ils paient pour y aller, donc c’est l'utilisateur payeur , explique-t-il.

Marcel Deschênes, maire de Grand-Sault (archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Hugues

Le maire de la communauté de Haut-Madawaska et président de la CSRNO, Jean-Pierre Ouellet, abonde dans le même sens.

La Ville de Grand-Sault a également le Centre Sénéchal, qui est à peu près l'équivalent du Centre Jean-Daigle à Edmundston. Saint-Quentin a son aréna, le Haut-Madawaska, on a notre aréna , dit-il.

On ne charge pas aux gens d'Edmundston pour l'aréna à Grand-Sault. On ne charge pas pour les chutes. C’est de quoi de naturel, les gorges, c'est de quoi que le Nord-Ouest, on aurait pu dire en un sens, c’est de quoi qui est régional, on l’a pas fait. On s'occupe de nos affaires sur une base locale , ajoute pour sa part Marcel Deschênes.

Le maire de Grand-Sault admet qu’un climat de tensions règne actuellement au sein des membres de la CSR du Nord-Ouest.

« Je peux vous dire que si jamais c’est accepté, il va y avoir une guerre dans le Nord-Ouest avec la province. » — Une citation de Marcel Deschênes, maire de Grand-Sault

Le maire d’Edmundston, quant à lui, souligne que ce sera au ministre de décider et qu’une fois cette décision rendue, la ville est prête à aller de l’avant et à poursuivre sa collaboration avec les autres municipalités dans divers dossiers.

« À partir de là, on va vivre avec la décision que le ministre va apporter. » — Une citation de Éric Marquis, maire d'Edmundston

Pour Edmundston, que ça passe ou ça ne passe pas, nous on continue d’avancer et on n’a pas l'intention de changer quoi que ce soit avec la collaboration régionale à différents niveaux , dit Éric Marquis.

Le ministre renvoie la CSRNO à la table à dessin

Le ministre responsable de la réforme, Daniel Allain, a rendu sa décision mardi en fin de journée. Dans un courriel envoyé aux membres de la CSRNO – dont Radio-Canada Acadie a obtenu copie – il explique qu'il appuie sur pause jusqu'en 2023.

En parallèle à l’élaboration de la stratégie régionale, nous souhaitons que la CSR entreprenne une étude pour identifier les infrastructures sportives, récréatives et culturelles dans l’ensemble de la région, et les évaluer pour déterminer si elles sont de nature régionale, sous-régionale ou locale , dit-il.

Daniel Allain, le ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale, à Fredericton (archives). Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

Le ministre Allain rappelle quel sont les critères qui doivent permettre de déterminer quel si une installation est régionale, sous-régionale ou locale.