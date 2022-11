Les Huskies à une victoire de se rendre à la Coupe Vanier

Rectificatif : Une version précédente de ce texte indiquait à tort que les Huskies étaient à une victoire de remporter la coupe Vanier. Or, ils sont plutôt à une victoire de se rendre à la finale de la Coupe Vanier.

La semaine dernière, les Huskies ont remporté une troisième coupe Hardy en quatre ans, alors qu'ils ont vaincu les Thunderbirds de l'Université de la Colombie-Britannique avec un score final de 23-8.

La prochaine étape avant le match ultime est la Coupe Uteck.

Les hommes de Scott Flory vont se rendre à Antigonish, en Nouvelle-Écosse, pour affronter les champions de la Conférence atlantique, les X-Men de l'Université Saint-Francis-Xavier, pour le match de la demi-finale canadienne.

Pour les joueurs des Huskies, le travail est loin d'être terminé. Ainsi, ils ont indiqué qu’ils sont pleinement concentrés sur leur prochain adversaire, plutôt que la Coupe Vanier.

Pour se rendre à la Coupe Vanier, il faut prendre ça au jour le jour, il ne faut pas qu'on saute les étapes , affirme le demi défensif de l’équipe des Huskies, Katley Joseph.

À la fin de la journée, on est une équipe qui est très déterminée et puis on essaie de gagner la coupe, donc on va faire ce qu'on a besoin de faire , ajoute-t-il.

Le quart-arrière Mason Nyhus précise qu’il est très satisfait de la saison qu’il a connu cette année.

Le quart-arrière des Huskies de l'Université de la Saskatchewan, Mason Nyhus, se dit très satisfait de cette saison. Photo : La Presse canadienne / Heywood Yu

Je pense que dans l'ensemble, j'ai eu une carrière assez solide avec l'Université de la Saskatchewan. J'espère que nous pourrons terminer au sommet dans deux semaines , affirme Mason Nyhus.

La saison dernière, lors du match de la Coupe Vanier, les Huskies se sont inclinés par la marque de 27-21 contre les Mustangs de l'Université Western.

La dernière fois que les Huskies ont participé deux années consécutives au grand bal du football universitaire canadien remonte à 2004 et 2005.

Le botté d'envoi de cette demi-finale aura lieu ce samedi à 14 h 07, heure de l'Ouest.

Avec les infomrations de Jérôme Ouelett