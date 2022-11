Yannick Nézet-Séguin, Arcade Fire et Xavier Dolan en lice pour les prix Grammy

Nommée dans neuf catégories, la chanteuse américaine Beyoncé domine la course aux prix Grammy, égalisant le record de son mari Jay-Z avec 88 nominations en carrière. Les Québécois Yannick Nézet-Séguin, Kaytranada, Arcade Fire et Xavier Dolan font également partie des finalistes, dont les noms ont été dévoilés mardi.

Arcade Fire, dont le chanteur Win Butler a récemment fait l’objet d’allégations d’inconduites sexuelles, est finaliste dans la catégorie du meilleur album alternatif de l’année avec son dernier opus We.

Le groupe devra toutefois battre Big Thief, Björk, Wet Leg et Yeah Yeah Yeahs pour mettre la main sur le trophée.

Le producteur et DJ montréalais Kaytranada, qui avait causé la surprise en signant un doublé aux prix Grammy l’an dernier, pourrait ajouter une troisième statuette à sa collection alors qu’il est en lice pour l’enregistrement électronique/danse de l’année avec Intimidated, qui met en vedette la chanteuse américaine H.E.R.

Le producteur et DJ Kaytranada

Cinq nominations pour Yannick Nézet-Séguin

Déjà lauréat d’un Grammy en avril dernier, le chef d’orchestre Yannick Nézet-Séguin a récolté cinq nominations pour les prochains prix Grammy, qui seront remis le 5 février à Los Angeles.

Il est finaliste dans la catégorie du meilleur enregistrement d’opéra pour Aucoin: Eurydice et Blanchard: Fire Shut Up In My Bones, dans celle de la meilleure prestation par une chorale, pour Verdi: Requiem - The Met Remembers 9/11, et comme pianiste pour le meilleur album solo vocal Voice Of Nature - The Anthropocene. Il est aussi en lice dans la catégorie du meilleur recueil classique pour l’album A Concert for Ukraine.

Quant au cinéaste Xavier Dolan, il est nommé dans la catégorie du meilleur vidéoclip pour son travail sur Easy on Me, d’Adele.

Parmi les autres artistes du Canada en compétition, on compte le crooner Michael Bublé, en lice pour le Grammy du meilleur album vocal pop traditionnel, alors que le rappeur Drake pourrait gagner trois statuettes.

De son côté, Bryan Adams pourrait repartir avec le prix de la meilleure prestation rock de l’année

Beyoncé, reine des prix Grammy pour une 2e année consécutive?

Favorite des prochains prix Grammy avec neuf nominations, Beyoncé s’impose tout juste devant Kendrick Lamar, qui a reçu huit nominations, ainsi que Brandie Carlile et Adele, qui en comptent sept chacune.

La diva originaire de Houston au Texas est notamment en lice dans la catégorie de l’enregistrement de l’année pour le titre Break My Soul, contre Easy on Me, d’Adele, et The Heart Part 5, de Kendrick Lamar, entre autres.

Son dernier opus Renaissance concourt aussi dans les catégories du meilleur album électronique/danse et du meilleur album de l’année tout court, où elle se frotte à 30 d’Adele, Mr. Morale & the Big Steppers, de Kendrick Lamar; Special, de Lizzo; Music of the Spheres, de Coldplay; Voyage, d’Abba et In These Silent Days de Brandie Carlile. Rappelons que Beyoncé avait été sacrée reine des Grammys l’an dernier en remportant quatre prix.

Harry Styles, Mary J. Blige, Future, DJ Khaled,The-Dream et l’ingénieur de son Randy Merrill ne sont pas loin dans la course cette année avec six nominations par tête.

Dans les principales catégories, près de la moitié des artistes en tête sont des femmes et près de la moitié sont des personnes de couleur, a spécifié l’Académie du disque en dévoilant les nominations. Cela me rend très fier, mais me fait aussi prendre conscience du travail qu’il nous reste à faire , a affirmé Harvey Mason Jr., PDG de l’Académie.

Les finalistes dans les principales catégories Enregistrement de l’année Don’t Shut Me Down, ABBA

Easy on Me, Adele

Break My Soul, Beyoncé

You and Me on the Rock, Brandi Carlile avec Lucius

Woman, Doja Cat

As It Was, Harry Styles

Kendrick Lamar - The Heart Part 5

About Damn Time, Lizzo

Good Morning Gorgeous, Mary J. Blige

Bad Habit, Steve Lacy Album de l’année ABBA - Voyage

Adele - 30

Bad Bunny - Un Verano Sin Ti

Beyoncé - Renaissance

Brandi Carlile - In These Silent Days

Coldplay - Music of the Spheres

Harry Styles - Harry’s House

Kendrick Lamar - Mr. Morale et the Big Steppers

Lizzo - Special

Mary J. Blige - Good Morning Gorgeous (Deluxe) Chanson de l’année Adele - Easy on Me

Beyoncé - Break My Soul

Bonnie Raitt - Just Like That

DJ Khaled Featuring Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend et Fridayy - God Did

Gayle - ABCDEFU

Harry Styles - As It Was

Kendrick Lamar - The Heart Part 5

Lizzo - About Damn Time

Steve Lacy - Bad Habit

Taylor Swift - All Too Well (10 Minute Version) (The Short Film) Meilleur nouvel artiste Anitta

Domi & JD Beck

Latto

Måneskin

Molly Tuttle

Muni Long

Omar Apollo

Samara Joy

Tobe Nwigwe

Wet Leg Meilleure prestation pop solo Adele - Easy on Me

Bad Bunny - Moscow Mule

Doja Cat - Woman

Harry Styles - As It Was

Lizzo - About Damn Time

Steve Lacy - Bad Habit Meilleure prestation d’un duo ou d’un groupe ABBA - Don’t Shut Me Down

Camila Cabello Featuring Ed Sheeran - Bam Bam

Coldplay et BTS - My Universe

Post Malone et Doja Cat - I Like You (A Happier Song)

Sam Smith et Kim Petras - Unholy Meilleur album vocal pop traditionnel Diana Ross - Thank You

Kelly Clarkson - When Christmas Comes Around...

Michael Bublé - Higher

Norah Jones - I Dream of Christmas (Extended)

Pentatonix - Evergreen Meilleur album vocal pop ABBA - Voyage Adele - 30

Coldplay - Music of the Spheres

Harry Styles - Harry’s House

Lizzo - Special Meilleur enregistrement dance / électronique Beyoncé - Break My Soul

Bonobo - Rosewood

David Guetta et Bebe Rexha - I’m Good (Blue)

Diplo et Miguel - Don’t Forget My Love

Kaytranada Featuring H.E.R. - Intimidated

Rüfüs Du Sol - On My Knees Meilleur album dance / musique électronique Beyoncé - Renaissance

Bonobo - Fragments

Diplo - Diplo

Odesza - The Last Goodbye

Rüfüs Du Sol - Surrender Meilleur album rock

Dropout Boogie, The Black Keys



The Boy Named If, Elvis Costello & the Imposters



Crawler, Idles



Mainstream Sellout, Machine Gun Kelly



Patient Number 9, Ozzy Osbourne

Lucifer on the Sofa, Spoon