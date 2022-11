La Polyvalente Le Carrefour confinée en raison d’une « possible menace »

Les étudiants et le personnel de la Polyvalente Le Carrefour, à Gatineau, sont actuellement confinés en raison d’une « possible menace ».

Il s’agit d’une mesure préventive selon le Centre de services scolaires des Draveurs.

Le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) indique sur Twitter qu'aucune personne n'est blessée.

Les policiers sont sur les lieux, et les parents sont invités à ne pas se rendre sur les lieux pour le moment, afin de ne pas entraver le travail des autorités.

Personne ne peut entrer/sortir de l’établissement , peut-on lire dans le gazouillis du SPVG .

Sur Facebook, l'école et le Centre de services scolaire expliquent avoir déclenché un code blanc (confinement des élèves et du personnel suite à une possible menace) par mesure préventive et demandent aux parents d'élèves de ne pas se présenter sur les lieux.

Plus de détails à venir…