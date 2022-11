Demande officielle à Québec d’étudier le regroupement de municipalités au Kamouraska

Les élus de sept municipalités du Kamouraska demandent officiellement au ministère des Affaires municipales du Québec de faire une étude sur de potentiels regroupements. Si Québec l'accepte, la fin de cette étude pourrait n'arriver que dans un an et demi.

Les municipalités impliquées dans ce projet sont La Pocatière, Sainte-Anne-de-La-Pocatière, Saint-Onésime-d'Ixworth, Rivière-Ouelle, Saint-Pacôme, Saint-Gabriel-Lalemant et Saint-Denis-de-la-Bouteillerie.

Les élus expliquent que les difficultés à recruter de la main-d'œuvre et les défis pour maintenir les services dans chaque municipalité les mènent à réfléchir à toutes les options. Le maire de La Pocatière, Vincent Bérubé, mentionne que les conclusions de cette étude devraient permettre aux élus d'y voir plus clair. Le statu quo, des regroupements municipaux ou encore de nouveaux regroupements de services pourraient être envisagés.

Le maire de La Pocatière, Vincent Bérubé Photo : Avec l'autorisation de Vincent Bérubé

« Avec cette étude on veut lancer un message clair que notre priorité c'est de travailler ensemble ! » — Une citation de Vincent Bérubé, maire de La Pocatière

Le maire de Sainte-Anne-de-La-Pocatière, Rosaire Ouellet, rappelle qu'un référendum avait été tenu en 1998 dans sa municipalité ainsi qu'à La Pocatière en vue de fusionner les deux instances. À ce moment, les résidents des deux communautés avaient refusé la fusion, mais, selon M. Ouellet, le résultat pourrait être différent cette fois-ci.

« En 1998 c'était une réponse émotive, près de 25 ans plus tard, c'est une option plus rationnelle. Il y a maintenant beaucoup de regroupements entre les municipalités. » — Une citation de Rosaire Ouellet, maire de Sainte-Anne-de-La-Pocatière

Le maire de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Rosaire Ouellet. Photo : Centre de développement bioalimentaire du Québec (CDBQ).

Tout au long du processus d'étude mené par Québec, un comité comprenant un membre de chaque municipalité sera mis sur pied. Si le projet est retenu, Québec paiera les coûts de l'étude.

Au nombre des éléments qui seront analysés : les aspects socioculturels, économiques et géographiques, les services municipaux et intermunicipaux ainsi que les aspects financiers et fiscaux des municipalités.