5 conseils pour adapter sa conduite à l’hiver

L'Association canadienne des automobilistes (CAA) et la Société d'assurance publique du Manitoba (MPI) donnent leurs conseils pour que les automobilistes et les piétons adaptent leur comportement à la saison hivernale.

Préparer sa sortie

La MPI et la CAA recommandent d'examiner les conditions routières avec le 511 et de prendre connaissance des conditions météorologiques avant de prendre la route.

En entrevue à l'émission Le 6 à 9, la directrice des affaires publiques à la CAA, Kristine D'Arbelles, demande aux automobilistes de déneiger complètement leur voiture.

On ne veut pas d'igloos sur la route. Quand de la neige tombe de votre véhicule sur la route, ça peut être dangereux pour les véhicules en arrière , soutient-elle.

Les fenêtres et le toit doivent être déneigés pour éviter de transformer sa voiture en igloo mobile. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Allumer les phares des voitures est aussi important pour être visible.

La MPI rappelle aussi l'importance d'être muni de liquide lave-glace pour garder le pare-brise propre et voir clairement la route.

Se donner plus de temps

La CAA recommande de ne pas se fier à l'heure d'arrivée sur le GPS et se donner plus de temps pour effectuer son trajet. La MPI suggère de se donner entre 5 à 10 minutes de plus, tandis que la CAA y va à 15 minutes.

À écouter : Adapter sa conduite à l'hiver

Garder ses distances et rester alerte

La MPI indique qu'il est important de se donner de l'espace entre les véhicules et que la distance doit être augmentée lorsque vous roulez à grande vitesse ou lorsque la visibilité est mauvaise , écrit une porte-parole dans un courriel.

Lors d'une tempête de neige, il est important d'augmenter la distance entre les voitures. Photo : Radio-Canada / Jeff Stapleton

De plus, la Société d'assurance publique du Manitoba ajoute d'être prudent en circulant sur les viaducs et les ponts, alors que les surfaces de ces structures peuvent geler rapidement en raison de l'absence d'isolation du sol , précise la porte-parole.

Mme D'Arbelles de la CAA conseille également de ne pas faire appel au régulateur de vitesse.

Les choses changent vite en hiver, il est important que votre pied soit prêt à freiner ou à changer de vitesse.

Les automobilistes et les piétons doivent également se méfier de la vue obstruée par les bancs de neige et s'assurer d'avoir la voie libre avant de s'engager.

Privilégier les pneus d'hiver

Autant la MPI que la CAA soulignent l'importance pour les voitures d'être chaussées de pneus d'hiver. Ceux-ci permettent une meilleure adhérence sur la route et réduisent les distances de freinage.

Piétons, soyez visibles

La MPI recommande aux piétons de porter des vêtements avec des bandes réfléchissantes ou des manteaux de couleurs vives pour être vus.

Il est aussi recommandé de s'assurer d'être vu par les conducteurs avant de traverser et d'attendre que la voiture soit complètement immobilisée.

Un piéton traverse une rue à Winnipeg le 14 avril 2022, lors d'une tempête de neige historique. Photo : Radio-Canada / Trevor Brine

La MPI rappelle aux piétons de traverser aux passages piétonniers et aux intersections.

Selon des données de la MPI , 12 piétons sont décédés au Manitoba après une collision avec un véhicule, entre janvier et octobre 2022. Pour toute l'année 2021, 13 piétons sont décédés.

Avec des informations de Mohamed-Amin Kehel