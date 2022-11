Apple lance sa fonction de localisation d’urgence par satellite pour les iPhone 14

Le géant à la pomme veut donner une mesure de sécurité aux propriétaires de ses appareils qui se trouvent dans des lieux hors de la portée des réseaux cellulaires. Pour se faire, Apple a lancé mardi au Canada et aux États-Unis un service de messagerie et de localisation d’urgence par satellite.

Cette fonctionnalité est seulement disponible pour les iPhone 14 munis de la plus récente version d’iOS 16.

Concrètement, si une personne se trouve dans l’incapacité d’appeler les services d’urgence en raison de l’absence de réseau cellulaire ou de wi-fi dans leur secteur, un nouveau bouton s’affichera offrant d’envoyer un message texte d’urgence par satellite.

Un questionnaire apparaîtra ensuite permettant à la personne qui a besoin d’assistance de préciser, entre autres, la nature de l’urgence : un problème de voiture ou une blessure, par exemple. L’iPhone montrera ensuite un pictogramme indiquant dans quel direction pointer l’appareil pour établir la communication avec un satellite.

Comme les satellites se déplacent rapidement, ont peu de bande passante et sont situés à des milliers de kilomètres de la Terre, la transmission d’un message, même très court et simple, peut dans certains cas nécessiter quelques minutes, selon un communiqué d’Apple. Mais dans des conditions de ciel clair et d’horizon dégagé (du feuillage peut nuire à la transmission, par exemple), cela peut aussi se faire en quelques secondes.

Les personnes utilisant le service pourront transmettre, mais aussi recevoir des textos des services d’urgences, si, bien sûr, ces derniers acceptent les messages textes.

Un grand besoin au Canada, mais le Grand-Nord pas couvert

Il y a de nombreux secteurs reculés et ruraux à travers le Canada où il y a un besoin important pour ce genre de service , a réagi dans le communiqué Robert Stewart, président de l’Association des agents des communications en sécurité publique du Canada.

Apple précise que la localisation d’urgence par satellite pourrait ne pas fonctionner au-delà du 62e parallèle nord, excluant une grande partie du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut, ainsi que la pointe de la péninsule d’Ungava du Nunavik, au Québec.

Les propriétaires d’iPhone 14 peuvent tester la connectivité par satellite et se familiariser avec la fonction sans nécessairement contacter les services d’urgence. On y accède par les réglages de l’appareil en allant dans la section Urgence SOS puis Urgence SOS via satellite où on peut essayer la démonstration.

Apple a aussi annoncé que la localisation par satellite pourra être utilisée pour envoyer sa position à une personne par le biais de l’application Find My.

Ces services de messagerie et localisation par satellite seront offerts gratuitement pour deux ans, ou pour deux ans suivant l’activation d’un nouveau iPhone. Apple ne précise pas le tarif qui pourrait être appliqué par la suite.

Dans un précédent billet de blogue, le géant à la pomme a affirmé que la mise sur pied de ce service avait nécessité des investissements de 450 millions de dollars américains (environ 600 millions de dollars canadiens) en infrastructure, principalement en partenariat avec Globalstar, une société américaine de communications par satellite.