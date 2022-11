Xbox dévoile avoir suspendu 4,78 millions de comptes en 6 mois

De ce nombre, 4,33 millions ont été bannis de façon proactive par Xbox, donc avant que des internautes le signalent. C’est un changement de cap pour l’entreprise, qui misait surtout en 2021 sur des mesures en réaction aux rapports envoyés par des joueurs et joueuses.

Les profils supprimés avaient été trafiqués ou utilisés de manière suspecte. Ils pouvaient par exemple être à l’origine de tricherie ou de hameçonnage, ou ils gonflaient artificiellement leur nombre d’abonnements.

Les comptes inauthentiques sont généralement des comptes automatisés ou créés par des robots qui créent un terrain de jeu inégal et peuvent nuire aux expériences positives des joueurs et des joueuses , détaille-t-on dans un billet de blogue.

Selon une analyse approfondie des données de Microsoft, les 450 000 autres mesures disciplinaires concernent surtout des contenus sexuels pour adultes (199 000). Ceux liés à des fraudes ou du harcèlement ont fait chacun l’objet de moins de 100 000 actions.

Et les personnes qui ont fait appel d’une décision disciplinaire ont, dans la vaste majorité des cas, dû accepter la défaite : les comptes de seulement 6 % des 151 000 appels ont été rétablis.

Moins de signalements des joueurs et joueuses

Le rapport fournit aussi une foule de données sur le nombre de signalements faits par les joueurs et joueuses. On y apprend notamment qu’ils ont diminué de 36 % en comparaison à la même période en 2021, malgré l’augmentation du bassin d’adeptes de jeux vidéo.

Cela représente tout de même 33 millions de signalements pour les 6 premiers mois de 2022, dont l’objet porte majoritairement sur la tricherie, les communications abusives ou le fait de tuer dans le jeu une personne de la même équipe (teamkilling).