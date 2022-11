Des employés de garderie pourraient être exemptés d’une vérification d’antécédents

Le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard a déposé un projet de loi destiné à modifier la Loi sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants. Si ce texte est adopté, cela permettrait des modifications à la réglementation, et certaines personnes qui travaillent dans les centres de la petite enfance (CPE) n'auraient plus à se soumettre à une vérification de leurs antécédents en vue d'obtenir un travail auprès de personnes vulnérables.

Actuellement, en vertu de la loi provinciale, toute personne qui travaille dans un CPE doit se soumettre à une vérification du casier judiciaire ainsi qu'à une vérification complémentaire pour travailler avec des enfants, aussi appelée vérification du secteur vulnérable .

Selon le gouvernement, la police refuse parfois de procéder à cette vérification en s'appuyant sur le Code criminel, qui stipule que cette procédure doit être réservée aux personnes qui seront en situation de confiance et d'autorité auprès d'enfants. La province ajoute que tous les emplois dans un CPE ne correspondent pas à cette définition.

La directrice provinciale du développement de la petite enfance, Doreen Gillis, a donné l'exemple du personnel administratif qui se trouve dans un établissement agréé mais qui ne travaille pas directement avec les enfants lors du débat sur le projet de loi à l'Assemblée législative, le 3 novembre.

Assurer le bien-être de tout le monde

L'opposition officielle ne partage pas cet avis. Le Parti vert affirme que chaque adulte est en position de confiance et d'autorité auprès de chaque enfant, peu importe l'emploi occupé.

Ce que nous recherchons dans une vérification de secteur vulnérable, ce sont des antécédents d'infractions sexuelles , a affirmé la députée Lynne Lund, qui a participé au débat législatif.

Lynne Lund, députée du Parti vert pour Summerside-Wilmot, à l'Assemblée législative de l'Île-du-Prince-Édouard le 30 mars 2022 Photo : Radio-Canada

La députée verte ne peut pas imaginer que des parents accepteraient qu'un emploi dans une garderie soit occupé par une personne qui aurait des antécédents en matière d'infractions sexuelles.

La directrice de l'Association des centres de la petite enfance francophones (ACPEFIPE), Kathleen Couture, est du même avis.

Elle prend comme exemple le personnel en cuisine : Tu ne peux pas dire que cet employé-là qui cuisine n'est jamais avec des enfants. Il y a des enfants qui rentrent là pour aider avec la collation. S'ils sont en train de faire du bricolage et qu'ils ont besoin de pâte à modeler, eh bien, ils ont besoin de rentrer dans la cuisine pour aller chercher ça.

Kathleen Couture est directrice de l'Association des centres de la petite enfance francophones de l'Île-du-Prince-Édouard. Photo : Radio-Canada / Laurent Rigaux

Mme Couture souligne aussi que les employés en font parfois plus que ce qui est stipulé dans leur description de tâche. De temps en temps, en cas d'urgence, une cuisinière va peut-être couvrir une pause pipi pour quelqu'un!

« J'aimerais que mes cuisinières, j'aimerais que mes assistantes, j'aimerais que mes bénévoles passent tous à travers de ça. » — Une citation de Katleen Couture, directrice de l'ACPEFIPE

Moi, je veux m'assurer que les personnes qui sont dans mes bâtisses avec mes petits enfants soient bien en sécurité, qu'on a fait toutes les vérifications nécessaires pour assurer le bien-être de tout le monde , poursuit-elle.

Le défenseur des enfants s'inquiète

Le ministère affirme qu'il a consulté le défenseur des enfants et des jeunes de l'Île, Marvin Berstein, au sujet des changements proposés, qui auraient été bien acceptés . Or, M. Berstein contredit cette version et a envoyé une lettre  (Nouvelle fenêtre) aux trois chefs de parti pour manifester son désaccord.

L'élimination des vérifications du secteur vulnérable dans les centres de la petite enfance compromettrait, à mon avis, la sécurité, la protection et le bien-être des enfants , écrit-il.

Marvin Bernstein, défenseur indépendant des enfants et de la jeunesse de l'Île-du-Prince-Édouard, en juin 2020 Photo : CBC / Kerry Campbell

Il y aurait donc un risque, selon l'avocat, d'avoir des personnes qui ont abusé d'enfants, qui ont été violentes envers des enfants ou qui ont été reconnues coupables de délits ou de crimes à proximité de jeunes sans que cela soit détecté.

« Je pense que dans cette province, nous ne pouvons pas réduire ou éliminer le type de protection et le type de vérifications qui existent pour nos citoyens les plus jeunes et les plus vulnérables. » — Une citation de Marvin Berstein, défenseur des enfants et de la jeunesse

Je pense que c'est important de s'assurer du bien-être de nos enfants pour qu'ils soient bien en sécurité , appuie Kathleen Couture.

Selon la directrice, le problème réside dans le refus par la police ou par la GRC de traiter certaines demandes, une difficulté apparue dans la dernière année .

On a des [policiers] qui le font tout de suite : aucune question, sans problème. Il y a d'autres régions qui nous demandent une lettre, pourquoi on veut ça. Puis, des fois, c'est refusé , raconte Kathleen Couture.

Les immigrants particulièrement ciblés

Plutôt que de sortir du cadre de la vérification du secteur vulnérable pour certains employés, Kathleen Couture voudrait que la procédure soit simple pour tout le monde .

L'opposition, quant à elle, propose que la province modifie les descriptions de tâche pour qu'elles répondent aux exigences du Code criminel afin que tout le personnel passe par les deux types de vérifications.

Ce changement, s'il est voté, ne mettra pas fin aux difficultés que rencontrent les éducateurs et les éducatrices qui viennent de l'étranger, précise Kathleen Couture. Ces personnes représentent 75 % du personnel de l'association des CPE francophones et, parfois, elles doivent attendre des semaines avant de recevoir leur vérification d'antécédents, car la police leur demande des justificatifs complémentaires.