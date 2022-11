L’inclusion au cœur de Lumière sur l’art sur l’avenue Cartier

La photographe d’origine brésilienne Débora Flor signe la huitième mouture de Lumière sur l’art. Les 34 nouveaux abat-jour géants présentent le résultat d’un travail empreint d’humanisme. Ils mettent en valeur une collaboration avec une dizaine d’artistes du programme Vincent et moi qui soutient des créateurs vivant avec des problématiques de santé mentale depuis 2001.

Au cours d’une dizaine d’ateliers exploratoires menés par Débora Flor en compagnie des artistes professionnels Hélène Matte, Fanny H-Lévy et Laurence Petitpas, les artistes de Vincent et moi ont créé diverses images.

Les nouveaux abat-jour sur l'avenue Cartier. Photo : Radio-Canada / Alexandre Vallé-Roy

Débora Flor a fait appel à différentes techniques anciennes telles que la camera obscura, le cyanotype, le chimigramme et les ombres chinoises pour traiter et amalgamer ces images de façon harmonieuse et poétique.

Les collages numériques qu’on découvre sur les abat-jour abordent les thèmes de la migration, de la transformation et de la liberté. Pour moi, ça évoque l’idée du changement de peau, d’une métamorphose, du passage. [...] Je pense que nous sommes tous transformés par ce projet-là. L’idée, c’était d’amener cette transparence , explique Débora Flor.

À la lecture des codes QR, les visiteurs pourront entendre des extraits de textes écrits et livrés par les 11 artistes de Vincent et moi qui participent au projet.

Débora Flor est fière de cette réalisation inclusive.

« Je voulais mettre les artistes de Vincent et moi en valeur dans ce processus-là. Ces artistes étaient très généreux. J’ai trouvé qu’ils étaient très en confiance et en générosité. » — Une citation de Débora Flor, photographe

Elle se dit honorée d’avoir été choisie pour ce projet d’envergure dans sa ville d’adoption.

Ces luminaires emblématiques sur l’avenue Cartier sont présentés par le Musée national des beaux-arts du Québec et la Société de développement commercial de Montcalm-Quartier des arts. On pourra admirer cette cuvée de Lumière sur l'art jusqu’à l’automne 2023.