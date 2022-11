Journée magique pour 104 enfants de Sherbrooke

C'est la 15e fois qu'une telle activité est organisée. Ce matin, on habille pour l'hiver, des enfants qui ont été identifiés par les enseignants des écoles primaires de Sherbrooke. Ils vont recevoir des bas, un habit de neige, un faux col, une tuque, etc. , explique le président de la Fondation, Laval Chartré.

L'activité s'est déroulée, dans un premier temps, au magasin CPC du secteur Rock Forest. Les enfants étaient invités à choisir eux-mêmes ce qu'ils voulaient. J'ai choisi un manteau poilu et doux parce que j'aime ça. Il est bleu. J'ai choisi une tuque blanche parce que ça va avec tout , a raconté, tout heureuse, une des enfants. J'aime ça choisir mes choses. J'aime ça magasiner! Je me sens gâté , a ajouté un autre.

« De pouvoir choisir ce que je veux, ça me fait sentir joyeuse et importante. » — Une citation de Une enfant qui a reçu des vêtements d'hiver

Je trouve ça fantastique pour eux-autres. Je n'ai pas l'impression que ça leur arrive souvent de choisir leurs vêtements. Regarde leurs yeux, on voit bien que c'est leur journée, c'est leur semaine même! , s'est réjoui M. Chartré.

En plus des employés du commerce, une dizaine de bénévoles étaient sur place pour aider les enfants à choisir la bonne grandeur. Une implication qui a amené son lot d'émotion chez plusieurs d'entre eux. Ça me touche. C'est toujours impressionnant. Ces gens-là en ont besoin et nous, ça nous fait plaisir d'être là , a raconté l'un d'eux.

Par la suite, ils se sont rendus chez Econosport où ils ont pu choisir des bottes.